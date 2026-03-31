경찰, 중동전쟁 여파 물가 상승에 금·코인·유류 노린 강·절도 집중단속

중동 전쟁 등 국제 정세 변화로 금·코인·유류 등 가격이 급등하면서 강·절도 범죄가 늘어날 것에 대비해 경찰이 집중단속에 나선다.

경찰청 국가수사본부는 오는 4월1일부터 6월30일까지 3개월간 강·절도 및 생활 주변 폭력에 대한 집중단속을 실시한다고 31일 밝혔다.

최근 3년 평균 통계를 보면 강·절도 발생 건수는 1분기 4만1397건에서 2분기 4만5999건으로 11.1% 증가했다. 생활폭력도 1분기 2만6573건에서 2분기 3만625건으로 20.8% 늘었다.

경찰은 올해 중동 전쟁 등으로 물가가 치솟으면서 범죄 유인이 더 커질 수 있다고 보고, 범죄 발생이 집중되는 2분기에 맞춰 단속을 진행하게 됐다고 설명했다.

특히 금·코인 등 자산과 휘발유 등 유류, 그래픽카드 등 전자부품처럼 가격 상승 폭이 큰 ‘가격 민감 품목’을 노린 강·절도 사건에는 피해 규모에 따라 시·도경찰청 광역범죄수사대를 투입해 수사 공조를 추진할 예정이다. 강·절도 사건은 신속한 초동 대응을 통해 범인을 조기 검거하고 상습범에게는 가중처벌 규정을 적용할 방침이라고 경찰은 설명했다.

또 길거리·대중교통 등 공중 이용 공간에서의 폭력과 상점·시장 등에서의 공갈·폭행·손괴 행위를 집중 단속할 예정이라고 경찰은 밝혔다. 흉기를 사용한 폭력 행위는 구속 수사를 원칙으로 하고, 불구속 시에도 이상 동기 범죄 여부를 정밀 분석하고 범죄 경력·정신질환 이력을 파악해 응급입원 등 분리 조치 필요성을 검토한다는 방침이다.

경찰청 관계자는 “강·절도와 폭력은 국민의 안전과 직결된 범죄”라며 “피해가 중대하거나 재범·보복 우려가 있는 고위험 사건은 광역범죄수사대 등 가용 인력을 적극적으로 투입해 신속히 해결하고 피해 회복 및 피해자 보호를 위해서도 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.