중국서 되찾은 보이스피싱 피해금 2400만 원···강원경찰, 중국 형사판결 토대로 전액 환수

강원경찰청은 지난 17일 경찰청과 함께 검사 사칭 전화금융사기(보이스피싱) 피해자 박모씨(70)의 피해금 2400만 원을 중국에서 환수받았다고 31일 밝혔다.

이는 중국 형사판결문을 토대로 현지에서 피해자가 직접 피해금을 돌려받은 전국 첫 사례다.

보이스피싱 조직은 2024년 3월 7일 검사 행세를 하며 박씨에게 ‘범죄에 연루되어 조사받아야 한다’라고 속여 2400만 원을 가로챘다.

강원경찰청은 국제공조 수사를 통해 중국 현지에서 조직원 7명을 검거하는 데 이바지했다.

이후 ‘피싱 범죄 조직원들로부터 몰수한 피해금 2400만 원을 피해자에게 돌려주라’는 중국 법원의 판결 내용을 확인했다.

또 피해자가 직접 중국에 방문하면 공안으로부터 전액을 환수받을 수 있다는 사실도 파악했다.

국제공조를 통해 환수 절차를 미리 확인한 강원경찰청은 피해자 박씨와 함께 중국을 찾아 피해금을 전액 돌려받았다.

박씨는 “힘들게 모은 돈을 잃고 잠도 못 잤는데, 우리 경찰관들이 중국까지 같이 가서 돈을 찾아주니 나라가 나를 지켜준다는 생각에 눈물이 난다”라며 고마움을 표했다.

최현석 강원경찰청장은 “범죄자 검거도 중요하지만, 피해자의 실질적 일상 회복이 경찰의 최우선 가치임을 증명한 사례”라며 “국제공조 네트워크를 더 강화해 국경 너머 숨겨진 범죄수익을 끝까지 추적하겠다”라고 말했다.

강원경찰청은 보이스피싱 범죄 사건에 대한 신속한 추적과 피해 회복을 위해 올해 형사기동대에 ‘국제공조반’을 신설했다.