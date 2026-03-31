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정선군 뮤지컬 퍼포먼스 ‘아리아라리’, ‘뗏꾼’ 상설 공연 운영

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본문 요약

강원 정선군은 지역대표 공연 콘텐츠인 뮤지컬 퍼포먼스 <아리아라리>와 <뗏꾼>의 상설 공연을 4월부터 본격 운영한다고 31일 밝혔다.

<아리아라리>는 오는 4월 2일부터 11월 27일까지 정선아리랑센터에서 상설 공연으로 운영한다.

유네스코 인류무형문화유산인 정선아리랑의 한과 흥, 삶의 이야기를 현대적인 음악과 무대 연출, 퍼포먼스로 재구성한 작품이다.

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정선군 뮤지컬 퍼포먼스 ‘아리아라리’, ‘뗏꾼’ 상설 공연 운영

입력 2026.03.31 12:27

  • 최승현 기자

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<아리아라리> 오픈드레스 리허설. 정선군 제공

<아리아라리> 오픈드레스 리허설. 정선군 제공

강원 정선군은 지역대표 공연 콘텐츠인 뮤지컬 퍼포먼스 <아리아라리>와 <뗏꾼>의 상설 공연을 4월부터 본격 운영한다고 31일 밝혔다.

<아리아라리>는 오는 4월 2일부터 11월 27일까지 정선아리랑센터에서 상설 공연으로 운영한다.

유네스코 인류무형문화유산인 정선아리랑의 한과 흥, 삶의 이야기를 현대적인 음악과 무대 연출, 퍼포먼스로 재구성한 작품이다.

공연은 ‘정선 오일장(매월 2일·7일)이 열리는 날 오후 2시에 진행된다.

<아리아라리> 오픈드레스 리허설. 정선군 제공

<아리아라리> 오픈드레스 리허설. 정선군 제공

<뗏꾼>은 오는 4월 4일부터 11월 28일까지 매주 토요일 상설 공연으로 운영한다.

과거 남한강 상류에서 뗏목을 이용해 물자를 운반하던 정선 사람들의 삶과 애환, 공동체 정신을 역동적인 퍼포먼스로 풀어낸 작품으로, 지역의 역사와 생활상을 생생하게 담아낸 것이 특징이다.

박진감 넘치는 군무와 전통적 요소를 결합한 무대 연출은 관람객에게 색다른 볼거리를 제공할 것으로 보인다.

이번 공연에는 정선군립아리랑예술단이 참여한다.

정선군 관계자는 “<아리아라리>와 <뗏꾼> 상설공연은 정선의 문화와 이야기를 담은 대표 콘텐츠로, 관람객들에게 차별화된 문화예술 경험을 제공할 것”이라며 “앞으로도 지역 문화자원을 활용한 다양한 공연 콘텐츠를 지속해서 발굴·육성해 정선의 문화 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”라고 말했다.

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