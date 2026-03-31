[속보]빚 없는 ‘전쟁 추경’ 26조 편성…소득 하위 70%에 최대 60만원 준다

고유가 피해지원금 4조8000억 석유 최고가격제 5조 대중교통 패스 환급 지원 877억 청년 창업·일자리 지원 1조9000억

정부가 중동 전쟁에 따른 경제 위기 대응을 위해 26조2000억원 규모의 추가경정예산안(추경)을 편성했다. 소득 하위 70% 국민에게는 지역화폐로 1인당 10만∼60만원의 고유가 피해지원금을 차등 지급한다. 소득 하위 70%는 4인 가구 기준 월 소득 974만원 이하로 추정된다.

정부는 31일 이재명 대통령 주재로 국무회의를 열고 유가 대응, 취약계층 민생 안정, 산업 피해 최소화와 공급망 안정에 방점을 둔 2026년도 추경안을 의결했다. 핵심은 고유가 피해지원금, 석유 최고가격제 재원 보강, 대중교통 환급 지원으로 구성된 ‘고유가 부담 완화 3대 패키지’다. 총 10조1000억원 규모다.

구체적으로 소득 하위 70% 국민을 대상으로 4조8000억원을 들여 고유가 피해지원금을 지급한다. 1인당 10만~60만원까지 지역화폐로 지급하되, 취약계층과 비수도권 거주자에게 더 많은 혜택이 돌아가도록 설계했다. 비수도권 거주 여부에 따라 기초생활수급자는 55만~60만원, 차상위계층·한부모 가정은 45만~50만원, 나머지 하위 70% 국민은 10만~25만원을 받는다.

유류비와 교통비 부담 완화를 위한 예산도 편성했다. 석유 최고가격제 시행에 따른 정유사 손실 보전 등에 5조원을 배정했다. 대중교통 이용을 독려하기 위해 K-패스 환급률은 한시적으로 최대 30%포인트 확대한다. 일반 국민은 환급률이 20%에서 30%로, 청년·2자녀·노인은 30%에서 45%로, 3자녀는 50%에서 75%로, 저소득층은 53%에서 83%로 각각 올라간다.

에너지 복지 비용으로 2000억원을 투입한다. 등유·액화석유가스(LPG)를 쓰는 저소득층 20만 가구에는 에너지바우처 5만원을 추가 지원한다. 고유가로 어려움을 겪는 시설농가와 어업인에게는 유가연동 보조금을 한시 지원한다.

민생 안정 분야에는 2조8000억원을 투입한다. 먼저 청년 창업·일자리 사업에 1조9000억원을 들인다. 석유화학 업계의 고용유지 지원금, 소상공인의 재도전을 지원하는 ‘희망리턴패키지’ 확대, 체불임금 청산 대출, 저소득 근로자 생활안정자금 확대 등에는 8000억원이 들어간다.

석유화학·관광 등 피해산업 지원과 공급망 안정에는 2조6000억원을 배정했다. 피해 수출기업에 정책금융 7조1000억을 공급하고, 수출 바우처는 7000개에서 1만4000개로 2배 확대한다. 플라스틱과 비닐의 핵심 원료인 나프타의 차질 없는 수급을 위해 5000억원을 들여 수입 비용 일부를 지원한다.

재생에너지 전환을 위한 투자도 한다. 태양광·풍력 등 재생에너지 설비 지원 규모를 2000억원 늘리고, 햇빛소득마을을 150개에서 700개소로 확대한다. 문화산업에는 2000억원을 편성했다. 예술인 생활안정자금과 영화 제작비 지원을 확대해 창작 활동을 뒷받침한다.

추경 편성으로 올해 총지출은 1년 전보다 11.8% 증가한 753조1000억원으로 늘어난다. 재원은 적자국채 발행 없이 25조2000억원 규모의 초과 세수와 1조원의 기금 재원을 활용해 마련했다. 정부는 이 중 1조원을 국채 상환에 투입해 재정 건전성도 챙긴다는 방침이다. 이에 따라 국내총생산(GDP) 대비 국가채무는 51.6%에서 50.6%로 1%포인트 줄어들 것으로 추산했다. 초과 세수 중 9조4000억원은 지방교부금과 지방교육재정교부금으로 각각 지방 정부와 시도교육청에 배분한다.

정부는 이번 추경을 통해 올해 경제성장률이 0.2%포인트 정도 상승할 것으로 예상했다. 다만 미국과 이란 간 전쟁이 장기화할 경우 추경 효과가 상쇄될 수 있다는 우려도 나온다.

석유 최고가격제와 유류세 인하를 병행하는 것은 취약계층 직접 지원보다 비효율적이라는 우려도 나온다. 참여연대는 논평에서 “석유 최고가격제에 5조원이 투입되는 상황에서 유류세 인하까지 병행하면 재정 부담이 과도하게 확대될 수 있다”며 “민생안정 예산이 2조8000억원에 그친 데다, 취약계층 일상회복 지원은 8000억원에 불과해 재정의 우선순위를 재조정해야 한다”고 지적했다.

경제협력개발기구(OECD)도 지난 26일 ‘중간 경제전망’ 보고서에서 “모든 지원책은 가장 필요한 계층에 집중적으로 적용해야 하고, 에너지 사용량 감축을 위한 유인책도 유지해야 한다”며 “광범위한 보조금 및 이전 지출·세금 감면·가격 상한제는 신속하게 시행하기 쉽지만, 에너지 사용량 감축 유인을 약화시키고 재정적 부담을 가중시킨다”고 경고했다.