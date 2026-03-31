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강원 특산 어종, 뚝지·도루묵 종자 무상 방류···강릉·속초·고성·양양 연안

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본문 요약

강원도 한해성수산자원센터는 수산자원 회복과 어업인 소득 증대를 위해 오는 4월 8일까지 강릉·속초·고성·양양의 연안 해역에 뚝지와 도루묵 종자를 무상 방류한다고 31일 밝혔다.

이번에 무상으로 방류되는 종자의 양은 뚝지 80만 마리와 도루묵 10만 마리 등 모두 90만 마리다.

뚝지는 강릉·속초·고성·양양 등 4개 지역에, 도루묵은 속초·고성 등 2개 지역 연안 해역에 각각 방류된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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강원 특산 어종, 뚝지·도루묵 종자 무상 방류···강릉·속초·고성·양양 연안

입력 2026.03.31 12:57

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

강원도 한해성수산자원센터 전경.

강원도 한해성수산자원센터 전경.

강원도 한해성수산자원센터는 수산자원 회복과 어업인 소득 증대를 위해 오는 4월 8일까지 강릉·속초·고성·양양의 연안 해역에 뚝지와 도루묵 종자를 무상 방류한다고 31일 밝혔다.

이번에 무상으로 방류되는 종자의 양은 뚝지 80만 마리와 도루묵 10만 마리 등 모두 90만 마리다.

뚝지는 강릉·속초·고성·양양 등 4개 지역에, 도루묵은 속초·고성 등 2개 지역 연안 해역에 각각 방류된다.

쏨뱅이목 도치과인 뚝지는 동해안 연안의 수심 100~200m가량의 암초 지역에서 서식하는 냉수성 어종이다.

지역에선 심퉁이로 불리는 겨울철 별미다.

이번에 방류하는 1.5㎝ 크기의 뚝지 치어는 동해안 연안 해역에서 포획한 자연산 어미로부터 알을 받아 인공수정해 부화 시켜 사육한 것이다.

방류한 치어는 3년 정도 자라면 재포획 할 수 있는 어미로 성장할 것으로 보인다.

한해성수산자원센터는 도내 수산자원 조성을 위해 다양한 어종 방류 사업을 지속 추진하고 있으며, 올해 연말까지 강도다리, 넙치, 해…삼, 북방대합, 개량조개 등 동해안 주요 소득품종 방류를 지속 추진할 계획이다.

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