숙박·체험 통합 결제에 할인까지···전남 관광플랫폼 전면 개편

전남도가 관광 플랫폼을 전면 개편하고 숙박 할인 혜택도 확대한다. 관광 정보 검색부터 예약, 결제까지 한곳에서 처리할 수 있도록 해 전남 여행 접근성을 높이기 위한 조치다.

전남도는 “전남 관광플랫폼 ‘JN TOUR’ 앱을 개편해 4월1일부터 운영하고, 연계 사업으로 ‘남도 숙박 할인 빅 이벤트’를 추진한다”고 31일 밝혔다.

개편된 앱은 관광지와 맛집, 숙박, 체험 정보를 한눈에 볼 수 있도록 디자인을 바꾸고 검색 기능도 개선했다. 회원 가입과 로그인 절차를 간소화했고, 외국인 관광객을 위한 구글 로그인 기능도 도입했다. 앱 구동과 페이지 전환 속도도 개선했다.

숙박과 체험 상품을 함께 예약하고 결제할 수 있도록 통합 결제 시스템도 적용했다. 전남도는 이용자가 앱 안에서 여행 정보를 찾고 상품을 예약하는 과정을 보다 간편하게 처리할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

숙박 할인은 전남·광주 외 거주자를 대상으로 한다. 결제 금액이 10만원 이상이면 4만원, 7만원 이상이면 3만원, 5만원 이상이면 2만원을 할인한다. ‘전남 사랑애 서포터즈’ 회원은 추가 혜택을 받아 1박당 최대 5만5000원까지 할인받을 수 있다. 할인은 시군별로 월 3박까지 적용된다.

전남도는 6월부터 체험·관람 상품 할인 행사도 진행할 계획이다. 목포 해상케이블카, 여수 요트투어, 담양 죽녹원 등 주요 관광지 상품을 대상으로 1+1 이벤트를 운영할 예정이다.

오미경 전남도 관광과장은 “새롭게 단장한 전남관광플랫폼은 서포터즈 혜택 상향과 이용자 편의성 강화를 통해 전남 스마트 관광의 핵심 거점이 될 것”이라며 “전남을 방문하는 관광객이 더욱 저렴하고 편리하게 봄 정취를 만끽하길 바란다”고 말했다.