창간 80주년 경향신문

숙박·체험 통합 결제에 할인까지···전남 관광플랫폼 전면 개편

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

숙박·체험 통합 결제에 할인까지···전남 관광플랫폼 전면 개편

입력 2026.03.31 13:09

전남관광플랫폼(JNTOUR) 홍보물

전남관광플랫폼(JNTOUR) 홍보물

전남도가 관광 플랫폼을 전면 개편하고 숙박 할인 혜택도 확대한다. 관광 정보 검색부터 예약, 결제까지 한곳에서 처리할 수 있도록 해 전남 여행 접근성을 높이기 위한 조치다.

전남도는 “전남 관광플랫폼 ‘JN TOUR’ 앱을 개편해 4월1일부터 운영하고, 연계 사업으로 ‘남도 숙박 할인 빅 이벤트’를 추진한다”고 31일 밝혔다.

개편된 앱은 관광지와 맛집, 숙박, 체험 정보를 한눈에 볼 수 있도록 디자인을 바꾸고 검색 기능도 개선했다. 회원 가입과 로그인 절차를 간소화했고, 외국인 관광객을 위한 구글 로그인 기능도 도입했다. 앱 구동과 페이지 전환 속도도 개선했다.

숙박과 체험 상품을 함께 예약하고 결제할 수 있도록 통합 결제 시스템도 적용했다. 전남도는 이용자가 앱 안에서 여행 정보를 찾고 상품을 예약하는 과정을 보다 간편하게 처리할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

숙박 할인은 전남·광주 외 거주자를 대상으로 한다. 결제 금액이 10만원 이상이면 4만원, 7만원 이상이면 3만원, 5만원 이상이면 2만원을 할인한다. ‘전남 사랑애 서포터즈’ 회원은 추가 혜택을 받아 1박당 최대 5만5000원까지 할인받을 수 있다. 할인은 시군별로 월 3박까지 적용된다.

전남도는 6월부터 체험·관람 상품 할인 행사도 진행할 계획이다. 목포 해상케이블카, 여수 요트투어, 담양 죽녹원 등 주요 관광지 상품을 대상으로 1+1 이벤트를 운영할 예정이다.

오미경 전남도 관광과장은 “새롭게 단장한 전남관광플랫폼은 서포터즈 혜택 상향과 이용자 편의성 강화를 통해 전남 스마트 관광의 핵심 거점이 될 것”이라며 “전남을 방문하는 관광객이 더욱 저렴하고 편리하게 봄 정취를 만끽하길 바란다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글