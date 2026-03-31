‘신발 폭행’ 순정축협, 법인 과태료 직원 전가 논란···노조 “2차 가해”

노조 “농협중앙회 감사 후 직원 25명에 변상 통보”···항의 과정서 임원 폭언 폭로

전북 순정축협이 과거 조합장의 ‘신발 폭행’ 사건으로 부과받은 과태료를 직원들에게 변상하도록 조치해 논란이 일고 있다. 노동조합은 이를 ‘기관 책임을 직원에게 전가하는 보복성 2차 가해’로 규정하고 고용노동부에 특별근로감독을 요구하는 고소장을 제출했다.

전국협동조합노동조합 호남본부는 31일 고용노동부 전주지청 앞에서 기자회견을 열고 “순정축협과 농협중앙회의 부당노동행위를 규탄하고 부당징계를 즉각 철회하라”고 밝혔다.

이번 사태는 2023년 발생한 전 조합장 고모씨의 ‘직원 신발 폭행’ 사건에서 비롯됐다. 고 전 조합장은 당시 직원을 폭행하고 노조 탈퇴를 압박한 혐의 등으로 기소돼 2024년 4월 징역 10개월을 선고받았다. 고용노동부 특별근로감독 결과 폭행과 부당노동행위 등 18건의 위법 사항이 적발됐으며, 법인인 순정축협에는 1억 원 이상의 과태료가 부과돼 지난해 완납됐다.

하지만 노조는 2025년 12월 농협중앙회 전북검사국이 실시한 특별감사 이후 상황이 급변했다고 주장했다. 검사국이 전 조합장을 포함한 임직원 25명에 대해 ‘조합 손실 발생’을 이유로 징계 및 과태료 변상 조치를 결정해 통보했다는 것이다. 노조는 “폭력적인 업무 환경의 피해자였던 직원들에게 법인이 부담해야 할 과태료를 떠넘기는 것은 경제적 살인”이라고 비판했다.

징계 처리에 항의하는 과정에서 사측 기획상무의 폭언이 있었다는 주장도 나왔다.

노조에 따르면 지난 10일 유대영 순정축협지회장이 징계 경위 설명을 요구하자 사측 기획상무 A씨가 “씨XX, 개XX야”, “견장 다니 눈에 뵈는 게 없냐” 등 욕설과 비하 발언을 했다는 것이다.

유대영 지회장은 “일부 임원들이 내부 감사 과정에서 당시 직원들에게 과태료를 물려야 한다는 주장을 계속해 왔다”며 “농협중앙회도 25명에 대한 징계와 변상 조치를 통보했다”고 밝혔다. 이어 “직원들은 정상적인 업무를 수행했을 뿐인데 부당한 결정을 통보받았고, 항의 과정에서 심각한 욕설까지 들었다”고 덧붙였다.

노조는 “현 경영진이 가해 임원을 비호한 채 징계를 강행하는 등 보복성 조치가 이어지고 있다”며 이날 기자회견을 마친 뒤 고용노동부 전주지청에 부당노동행위와 폭언, 부당징계 등에 대한 조사와 처벌을 요구하는 고소장을 제출했다.