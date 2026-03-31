전남·광주, ‘지역성장펀드’ 1250억 조성···“에너지 등 미래산업 집중투자”

전남도와 광주시가 1250억원 규모 지역성장펀드를 조성한다. 정부 공모에 함께 선정돼 모태펀드 자금을 확보하면서 지역 기업에 장기 투자할 기반을 마련했다.

전남도는 “중소벤처기업부의 ‘2026년 지역성장펀드’ 출자 공모사업에 광주시와 공동 선정돼 ‘전남·광주 지역성장펀드’를 조성하게 됐다”고 31일 밝혔다.

이번 선정으로 전남도와 광주시는 모태펀드 자금 750억원을 확보했다. 전남 500억원, 광주 250억원이다. 지방비와 민간 자본을 포함한 전체 펀드 규모는 1250억원 이상이다.

지역성장펀드는 정부가 지역 벤처투자를 전국으로 확대하기 위해 도입한 지역 벤처모펀드다. 전남도와 광주시는 이번 공모에서 두 지역 경계를 넘는 초광역 협력 모델을 제시해 국비 확보 규모를 키웠다.

펀드 조성에는 전남도와 광주시를 비롯해 여수, 순천, 광양, 나주, 해남 등 5개 시군이 참여했다. 포스코홀딩스와 농협은행, 광주은행, 기업은행 등 금융기관, 광주과학기술원, 전남대, 조선대 등 지역 대학도 출자자로 함께했다.

펀드 운용 기간은 12년이다. 전남도와 광주시는 펀드 자금의 60% 이상을 지역 기업에 의무 투자해 지역 기업의 성장 기반을 넓힐 방침이다.

주요 투자 대상은 전남의 에너지신산업, 해상풍력, 우주항공, 첨단 바이오와 광주의 인공지능, 반도체, 차세대 모빌리티 분야다. 창업 초기 단계를 지난 유망 기업을 발굴해 기업공개와 인수합병까지 이어지도록 지원할 계획이다.

전남도는 이번 펀드 조성으로 수도권에 집중된 벤처자금을 지역으로 끌어오고, 자금 부족으로 성장에 어려움을 겪는 기업의 투자 숨통도 틀 수 있을 것으로 보고 있다.

서은수 전남도 일자리투자유치국장은 “지역성장펀드 유치는 전남·광주 통합 특별법 통과 이후 일궈낸 대규모 경제 협력 성과”라며 “지역 기업이 국제 경쟁력을 갖춘 유니콘 기업으로 성장하도록 투자와 지원을 집중하겠다”고 말했다.