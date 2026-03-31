재난·안전·민원 분야 7급 이하 지방공무원, 특별승진 등 혜택 확대

재난·안전·민원 분야에서 성과를 낸 7급 이하 지방공무원에게 특별승진 기회가 부여되고, 근속승진 기간이 최대 2년까지 단축된다.

행정안전부는 인사상 우대 조치 등을 확대하는 내용의 ‘지방공무원 임용령’과 ‘지방 연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정’ 개정안이 31일 국무회의를 통과해 4월7일부터 시행된다고 밝혔다. 개정안은 격무에 시달리고 기피 업무를 담당하는 현장 공무원들이 자부심을 갖고 업무에 전념할 수 있는 여건을 조성하기 위해 추진됐다.

가장 큰 변화는 승진 기회 확대다. 기존에는 상위 직급에 결원이 있어야만 특별승진이 가능했으나, 앞으로는 재난안전 분야에서 우수한 성과를 거두거나 해당 분야에서 정부포상을 받은 7급 이하 지방공무원에게도 ‘정원 외 특별승진’ 기회를 부여한다.

근속 승진 기간도 줄었다. 재난안전 분야에서 2년 이상 근무한 공무원의 경우 현재 1년까지 단축 가능한 근속승진 기간을 최대 2년까지 단축하도록 의무화했다. 또 민원 분야의 격무·기피 업무 담당자 역시 2년 이상 근무 경력이 있다면 근속승진 기간을 1년 단축할 수 있는 요건을 신설한다.

승진 가산점 체계도 정비한다. 기존에는 재난안전 부서 근무 후 일정 기간이 지나야 가산점을 줬으나, 앞으로는 부서 전입 시점부터 즉시 가산점을 부여하도록 개선했다.

승진 대상자 선정 시 심사 대상이 되는 후보자 범위(배수)도 확대한다. 5급 이하 승진 시 결원 1명당 7명 수준이었던 배수 범위를 10명까지 넓혀 역량 있는 공무원이 승진 기회를 잡을 수 있는 가능성을 높였다.

윤호중 행안부 장관은 “주민 생활 접점에서 최선을 다하는 현장 공무원들의 처우 개선은 물론 노고와 성과에 합당한 보상을 받을 수 있도록 제도 개선을 해나가겠다”고 밝혔다.