‘쓰레기봉투 대란’ 없게···지자체 중 첫 “일반 봉투 허용”한 군산

나프타 가격 인상 우려에 종량제봉투 품귀 현상···군산, 내달 6일부터 25일간 한시적 허용

중동발 불안 심리가 생활필수품 시장까지 파고들며 전북 군산 등에서 종량제봉투 ‘사재기’와 일시적 품귀 현상이 계속되고 있다. 수요 급증이 대란 조짐으로 이어지자 지자체는 비상조치에 착수했고 정부는 ‘가짜뉴스 차단’에 초점을 맞추며 진화에 나섰다.

사재기는 중동 전쟁으로 비닐봉지의 주원료인 ‘나프타’의 수급 불확실성이 커진 데서 비롯됐다. 하지만 관계 기관과 전문가들은 ‘종량제 봉투 가격’이 일반 상품과 달리 원룟값 상승에 따라 즉각 오르는 것이 아니라 ‘조례로 정해지는 공공요금’이라고 설명한다. 단순한 비닐봉지 구매 비용이 아니라 지자체의 쓰레기 처리 비용과 지역 특성 등을 복합적으로 고려해 책정된다는 것이다.

이 같은 오해에서 비롯된 불안 심리는 실제 수급 차질로 이어졌다.

31일 군산시에 따르면 최근 지역 내 지정 판매소마다 종량제봉투가 입고 직후 동나는 현상이 반복되고 있다. 지난 23일부터 27일까지 닷새간 판매량은 하루 평균 16만 4000매로 집계됐다. 이는 지난해 하루평균 판매량(2만 5000매)의 8~9배에 달하는 수준이다.

군산에서 시작된 수요 급증은 ‘일시적 불안 → 사재기 → 품귀’로 이어지는 전형적인 시장 왜곡 양상을 띠고 있다. 전북 내 다른 시·군에서도 유사한 흐름이 감지되는 등 종량제봉투를 둘러싼 혼란이 지역 전반으로 확산하는 추세다.

이에 군산시는 즉각 대응에 나섰다. 시는 오는 4월 6일부터 30일까지 25일간 종량제봉투 대신 일반 봉투 사용을 한시적으로 허용하는 ‘비상 대책’을 시행하기로 했다. 적용 대상은 가연성 생활쓰레기이며 10ℓ 이상의 일반 비닐봉지에 담아 배출하면 정상적으로 수거한다. 다만 불연성 쓰레기나 음식물 쓰레기를 혼합 배출할 때는 수거 대상에서 제외된다. 군산시 관계자는 “혼합 배출 시 불법 투기로 간주해 과태료를 부과할 수 있다”며 주의를 당부했다. 인근 전주시 역시 4월 중 300만 장 이상의 물량을 조기 공급해 사재기 심리를 선제적으로 차단한다는 계획이다.

중앙정부는 ‘과장된 불안’ 차단에 나섰다. 이재명 대통령은 이날 국무회의에서 “종량제봉투는 재고가 충분해 얼마든지 대응 가능한 사안”이라며 “생산 원가가 오르더라도 최종 판매 가격에는 큰 영향이 없으므로 사재기에 나설 필요가 없다”고 밝혔다.

정부는 이번 사태의 배경으로 지목된 허위 정보 확산에도 강경 대응 방침을 세웠다. 이 대통령은 종량제봉투 품귀설과 ‘대북 원유 유입설’을 ‘사회 공동체를 해치는 악의적 가짜뉴스’로 규정하고 경찰에 최초 유포자를 추적해 엄정하게 대응할 것을 지시했다.