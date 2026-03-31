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1조2000억 ‘인공태양 연구시설’ 조성 본격화···전남 나주시, 행정절차 착수

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1조2000억 ‘인공태양 연구시설’ 조성 본격화···전남 나주시, 행정절차 착수

입력 2026.03.31 13:58

전남 나주시가 지난 30일 인공태양 연구시설 부지 조성을 위한 토지보상, 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수보고회를 개최했다. 나주시 제공

전남 나주시가 지난 30일 인공태양 연구시설 부지 조성을 위한 토지보상, 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수보고회를 개최했다. 나주시 제공

전남 나주시가 인공태양 연구시설 조성을 위한 부지 확보와 행정절차에 본격 착수했다.

나주시는 “전날 토지보상 용역과 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수보고회를 열고 사업 추진 방향과 향후 일정, 단계별 실행 전략을 점검했다”고 31일 밝혔다.

이번 용역은 연구시설이 들어설 약 103만㎡ 부지를 대상으로 토지 및 지장물 조사, 보상계획 수립, 도시관리계획 결정(변경) 절차 등을 담고 있다.

인공태양 연구시설은 태양처럼 초고온 플라즈마 상태에서 수소 원자핵을 융합해 에너지를 얻는 핵융합 기술을 연구·실증하는 시설이다. 총사업비는 1조2000억원 규모로, 핵융합에너지 핵심기술 고도화와 실증 기반 구축을 목표로 추진된다.

나주시는 2028년 2월까지 과학기술정보통신부에 부지를 제공하는 일정에 맞춰 관련 행정절차를 추진할 계획이다.

오는 5월 토지 및 지장물 조사에 착수하고, 12월 도시관리계획 결정을 마친 뒤 2027년 상반기 실시계획인가 고시와 토지보상을 완료한다는 방침이다.

시는 부서 간 협업 체계를 강화하고 주민 의견 수렴과 보상 협의를 병행해 사업 추진에 속도를 낼 계획이다. 연구시설과 연계한 산학연 클러스터를 조성해 에너지 신산업 생태계 구축과 기업 유치, 일자리 창출 효과도 기대하고 있다.

강상구 나주시장 권한대행은 “인공태양 연구시설은 미래 에너지를 연구하는 핵심 인프라”라며 “나주시의 미래 성장 기반을 마련하는 중요한 사업인 만큼 모든 행정력을 집중해 부지 조성을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

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