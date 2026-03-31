이영도 ‘눈물을 마시는 새’, 프랑스 SF 문학상 최종후보 올라

이영도 작가의 장편 판타지 <눈물을 마시는 새>가 프랑스 대표 장르문학상인 ‘그랑 프리 드 리마지네르’(Grand Prix de l‘Imaginaire) 외국 소설 부문 최종 후보에 올랐다고 출판사 황금가지가 31일 밝혔다.

이 상은 언론인, 작가, 평론가 등 분야 전문가들로 구성된 심사위원단이 선정하는 프랑스 최고 권위의 SF·판타지 문학상이다.

프랑스 현지 출판사는 최종후보에 오른 것만으로도 프랑스와 유럽권에서 작품성에 대한 인정을 받은 것이라고 평했다고 황금가지는 전했다. 최종 수상자는 5월 18일 프랑스 문학 행사인 ‘라 코메디 뒤 리브르’(La Comedie du Livre)에서 발표된다.

<눈물을 마시는 새>는 2003년 출간된 4권짜리 장편 판타지 소설로, 도깨비와 씨름, 윷놀이 등 한국적 요소를 독창적으로 결합한 세계관으로 호평받았다. 100만부 이상 판매고를 올리며 한국 판타지 문학을 대표하는 작품으로 자리 잡았다.

이 작품은 독일, 이탈리아, 스페인, 체코, 우크라이나 등 30여개국에 번역 출간됐다. 프랑스어판 1권은 출간된 지 4개월 만에 2만부 이상 팔리며 현지 독자의 관심을 받고 있다고 황금가지는 전했다.

책은 정보라의 <저주토끼> 번역자로 잘 알려진 안톤 허의 번역으로 오는 6월 미국과 영국에서도 첫권이 출간될 예정이다.