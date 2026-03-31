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인천에서 4월1일부터 킥보드 없는 거리가 운영된다.

인천시는 보행자 안전 확보를 위해 개인형 이동장치 통행을 제한하는 킥보드 없는 거리를 다음달부터 시범 운영한다고 31일 밝혔다.

이번에 킥보드 없는 거리로 시범 운영되는 곳은 학원가 중심으로 연수구 송도 2곳과 부평구 테마의 거리 등 3곳이다.

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인천 ‘송도 학원가·부평 테마의 거리’ 4월부터 ‘킥보드 없는 거리’ 운영

입력 2026.03.31 14:00

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

킥보드. 경향신문 자료사진

킥보드. 경향신문 자료사진

인천에서 4월1일부터 킥보드 없는 거리가 운영된다.

인천시는 보행자 안전 확보를 위해 개인형 이동장치(PM) 통행을 제한하는 킥보드 없는 거리를 다음달부터 시범 운영한다고 31일 밝혔다.

이번에 킥보드 없는 거리로 시범 운영되는 곳은 학원가 중심으로 연수구 송도 2곳과 부평구 테마의 거리 등 3곳이다.

송도는 송도동 3-1 지역 296m와 송도동 20-17 1048m 이다. 부평 테마의 거리는 700m이다.

이곳에서는 4월 1일부터 매일 낮 12시부터 밤 11시까지 킥보드 통행이 금지된다.

인천시는 통행금지 안전표지에 구간 및 시간 보조표지를 설치하고, 가로등 현수기, 노면 표시, 현수막 등을 통해 시민들이 해당 구간을 쉽게 인식할 수 있도록 안내를 강화했다.

킥보드 없는 거리에서 개인형 이동장치(PM)를 이용하면 범칙금 3만원과 벌점 15점이 부과된다.

인천시는 경찰이 킥보드 없는 거리에서 단속할 예정이며, 시범 운영기간에는 계도 위주로 활동할 것이라고 설명했다.

앞서 지난해 10월 연수구 송도 학원가에서 중학생 2명이 무면허로 킥보드를 운전하다 딸을 지키려던 30대 엄마를 치어 중태에 빠뜨린 바 있다.

도로교통법상 개인형 이동장치(PM)인 전동킥보드는 16세 이상이면서 원동기 면허나 자동차 면허를 소지한 사람만 탈 수 있다.

장철배 인천시 교통국장은 “개인형 이동장치 통행금지 도로 운영을 통해 전동킥보드와의 충돌 위험을 줄이고 시민들이 안심하고 걸을 수 있는 보행환경을 조성하겠다”며고 말했다.

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