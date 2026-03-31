전북도, 전국 최초 다자녀가구 ‘패밀리카’ 구입비 지원···최대 500만원

전북도가 현대자동차·기아와 손잡고 3자녀 이상 다자녀가구의 이동권 보장을 위한 패밀리카 구입비 지원사업을 전국 최초로 시행한다.

전북도는 31일 도청에서 현대차·기아와 ‘패밀리카 지원사업 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 이번 사업은 영유아 카시트 의무화 등으로 인해 대형 차량이 필수적인 다자녀가구의 경제적 부담을 덜어주기 위해 마련된 민관 협력형 저출생 대응책이다.

지원 대상은 공고일 기준 도내에 1년 이상 거주하며 18세 이하 자녀 3명 이상을 양육하는 가구다. 대상 가구가 6~11인승 국산 패밀리카를 신규 구매할 경우 현대차·기아가 1 00만원을 즉시 할인하고 도와 시·군이 구매비의 10%(최대 500만원)를 보조금으로 지원한다. 가구당 받을 수 있는 실질적인 혜택은 최대 600만원에 달한다.

올해 총사업비는 10억원(도비 40%·시군비 60%) 규모로 도내 200가구를 우선 지원한다. 지역별로는 전주·군산·익산 각 30가구, 완주 25가구, 정읍 20가구, 남원 15가구, 김제 13가구 등이 배정됐으며 나머지 시·군에는 잔여 물량이 배분된다.

신청은 오는 4월 1일부터 21일까지 관할 시·군 공고에 따라 접수하며 5월 중 대상자를 선정해 발표할 예정이다. 보조금을 받은 가구는 2년간 도내 거주와 차량 운행 의무를 유지해야 하며 위반 시 지원금은 환수된다.

전북도는 지난해 11월 관련 조례를 제정해 사업 추진을 위한 법적 근거를 마련했다. 노홍석 전북도 행정부지사는 “다자녀가구에 차량은 단순한 편의가 아닌 안전과 직결된 생활 인프라”라며 “민관 협력을 통해 도민이 체감할 수 있는 실효성 있는 정책을 지속해서 확대하겠다”고 말했다.