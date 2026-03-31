산재 사망자 3년 만에 증가…‘산재와의 전쟁’ 첫 성적표 나왔다

사망자 605명, 전년보다 16명(2.7%) 증가 연이은 대형 참사에 소규모 현장 사고도 늘어

‘산재와의 전쟁’을 선포한 이재명 정부의 첫 성적표가 기대에 못 미친 것으로 나타났다. 지난해 산업현장에서 사고로 숨진 노동자가 통계 작성 이후 처음으로 증가했다.

고용노동부가 31일 발표한 ‘2025년 재해조사 대상 사망사고 발생 현황’에 따르면, 지난해 누적 산재 사고 사망자는 605명으로 전년 589명보다 16명(2.7%) 늘었다. 사망사고 건수도 553건에서 573건으로 3.6% 증가했다.

재해조사 대상 사망사고 통계는 산업현장에서 발생한 근로자 사망사고 중, 사업주의 법 위반이 없다고 명백히 인정되는 경우를 제외하고 집계한 수치다. 2022년 관련 통계 작성 이후 산재 사고 사망자와 건수가 증가한 것은 이번이 처음이다.

50억원 이상 건설 현장에서 대형 참사가 연이어 발생한 데다, 안전관리 수준이 취약한 소규모 사업장에서의 사고까지 늘면서 전체 사망자 증가로 이어졌다.

지난해 2월 부산 기장군 리조트 공사장 화재로 6명, 세종-안성 고속도로 붕괴 사고로 4명이 사망했다. 11월에는 울산 화력발전소 붕괴 사고로 7명, 12월에는 광주 도서관 붕괴 사고로 4명이 숨졌다.

노동부 관계자는 “건설업의 경우 경기 침체로 대형 프로젝트는 줄고 소규모 현장이 늘면서 5억원 미만 사업장에서 사고 사망이 증가했다”며 “안전보건관리 체계가 갖춰진 사업장은 안전문화가 정착되는 추세지만, 영세 사업장은 체계 구축에 시간이 걸리는 경향이 있다”고 밝혔다.

업종별로는 건설업 286명(267건), 제조업 158명(150건), 기타업종 161명(156건)으로 집계됐다. 사업장 규모가 영세하고 안전관리 수준이 열악할수록 사망자 증가 폭이 크게 나타났다. 50인 이상 사업장 산재 사망자는 254명으로 4명(1.6%) 늘어났지만, 5인 미만 사업장은 174명으로 22명(14.5%) 증가했다.

재해 유형별로는 떨어짐이 249명(41.2%)으로 가장 많았다. 10명 중 4명이 추락사인 셈이다. 뒤이어 물체에 맞음 72명(11.9%), 부딪힘 62명(10.2%), 끼임 50명(8.3%) 순이었다.

다만 정부는 올해 1분기(1~3월) 산재 사망자 수는 전년 동기 대비 감소했다고 밝혔다. 노동부 관계자는 “대전 안전공업, 영덕 풍력발전 사고에도 전체적으로 감소 추세는 유지되고 있다”며 “정책 효과는 단기간에 나타나기 어렵고, 노사 전반의 안전 인식 변화가 필요한 단계”라고 말했다.

김영훈 노동부 장관은 지난해 9월 산재 감축에 “직을 걸겠다”고 밝힌 바 있다. 노동부는 사고 사망자 수를 감소세로 전환하기 위해 지방정부·관계부처와 함께 소규모 사업장 등 산재 취약 분야에 행정력을 집중한다는 방침이다. 사업장 위험요인을 신고하면 보상하는 ‘안전한 일터 신고포상금’도 연내 신설할 예정이다.

노동부는 “올해에는 반드시 산재 사망사고를 감축시켜 국민들이 안전한 일터로의 변화와 성과를 체감할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.