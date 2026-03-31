제주 ‘안심수학여행 서비스’ 더 꼼꼼해진다… 여객선·승강기까지 점검 확대

제주를 찾는 수학여행단을 위한 ‘안심수학여행서비스’가 올해 점검 범위를 대폭 확대했다.

31일 제주도에 따르면 2014년 세월호 참사 이후 학생들의 안전한 여행을 보장하고자 제주도가 전국 최초로 도입한 ‘사전 안전 점검 제도’다.

제주도가 관련 기관과 협업해 수학여행단이 이용할 숙박시설·음식점·체험시설 등을 사전에 점검하고, 결과를 학교 측에 제공하는 방식으로 운영된다. 점검 후 미비한 사항에 대해서는 즉각 시정 조치를 내린다.

지난 12년간 약 180만 명의 학생이 이용했으며, 매해 신청 학교가 꾸준히 늘어가고 있다.

특히 올해는 안전관리 범위를 크게 확대했다.

도는 한국해양교통안전공단과 협업해 제주항 입도 여객선은 물론 마라도 정기 여객선까지 점검 대상에 포함했다. 이를 통해 도서 지역 이동에 따른 불안 요소를 사전에 제거한다는 방침이다.

또 한국승강기안전공단과 손잡고 승강기 점검도 강화한다. 이외에도 소방서, 전기·가스안전공사 등 유관기관과 함께 숙박시설 화재 예방부터 음식점 위생, 체험시설 운영 적정성까지 종합 점검 체계를 가동 중이다. 자치경찰은 공항에서의 학생들의 안전한 버스 탑승, 질서유지, 이동 안내 등을 돕는다.

도는 또 제주도관광협회를 통해 수학여행단 안전요원 인건비 등 여행 경비 일부도 지원하고 있다.

안심수학여행서비스는 제주도청 누리집을 통해 상시 신청할 수 있다. 여행 경비 지원은 제주관광협회에, 여객선 안전점검 및 교육은 한국해양교통안전공단에 별도로 신청하면 된다.

신청 후에는 학교 일정에 맞춰 사전 점검이 진행되며, 모든 점검 결과는 매월 도청 누리집에 공개된다.

양제윤 제주도 안전건강실장은 “올해는 여객선과 승강기, 현장 안전요원까지 안전관리 범위를 확대했다”면서 “제주에 도착하는 순간부터 돌아갈 때까지 학생들이 안심할 수 있도록 안전관리 체계를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.