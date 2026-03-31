트럼프 민간시설 폭격 엄포에 “국제법상 전쟁 범죄 가능성”

도널드 트럼프 미국 대통령이 종전 협상이 불발될 경우 이란의 담수화 시설을 비롯한 에너지 기반 시설을 파괴하겠다고 위협한 것을 두고 식수 고갈 등 중동 전체의 생존을 위협하는 피해를 불러올 것이란 우려가 나온다.

30일(현지시간) AP통신은 트럼프 대통령이 이란에 무엇을 할 수 있느냐가 아니라, 이란 정부가 어떻게 보복하느냐가 가장 큰 위험이라는 전문가들의 경고를 전했다. 이란과 달리 다른 걸프 국가들은 물 공급의 대다수를 해수 담수화 시설에 의존하고 있는데, 걸프 지역 수백만명에게 물을 공급하는 페르시아만 연안의 담수화 시설들이 이란의 미사일·무인기(드론) 공격 사정권에 놓여있다는 것이다.

이란은 지난 7일 미국이 이란 케슘섬의 담수화 시설을 공격했을 때 “이런 선례를 만든 건 이란이 아닌 미국”이라고 비판했고, 바레인 정부는 이날 이란의 드론 공격으로 담수화 시설 1곳이 손상을 입었다고 밝혔다. 트럼프 대통령이 본격적으로 이란의 담수화 시설을 표적으로 삼기 시작할 경우, 걸프 지역 민간의 생명선인 담수화 시설이 줄줄이 공격받을 수도 있는 상황인 셈이다.

전략국제연구센터(CSIS)의 물 안보 담당 선임연구원 데이비드 미셸은 “이란은 (미국의 공격에) 반격할 능력은 없지만 걸프 국가들에 타격을 가해 개입을 유도하거나, 적대 행위를 중단하도록 압력을 가하는 비대칭적 전술을 사용할 가능성은 있다”고 평가했다.

휴먼라이츠워치의 니쿠 자파르니아 연구원은 AP에 “담수화 시설은 대부분 민간인 인구 생존에 필수적이며, 그런 시설을 의도적으로 파괴하는 것은 전쟁 범죄”라고 말했다. 민간인 생존에 필수적인 식수 공급시설 등을 공격하는 것은 제네바협약이 등이 명시적으로 금지하고 있어 국제법 위반이자 전쟁 범죄에 해당할 수 있다는 것이다.

특히 걸프 국가의 경우 바레인은 대부분 식수를 담수화 시설을 통해 공급하고 쿠웨이트(식수의 90%), 오만(86%), 사우디아라비아(70%) 등도 담수화 시설에 대한 의존도가 높다. 담수화 시설이 없다면 UAE의 두바이와 아부다비, 카타르의 도하 같은 주요 도시들은 현재 인구를 유지할 수 없을 것이라고 분석했다.

이란도 다른 걸프국보다 담수화 의존도가 낮은 편이지만 5년째 극심한 가뭄이 이어지며 물 부족 문제를 겪고 있다. 수도 테헤란의 용수 담수량은 10%에 못 미치는 상황이며 강물과 저수지, 지하수에 간신히 의존하는 상황이라고 AP는 전했다. 자파르니아는 “이처럼 극심한 물 부족 상황에서 물 관련 시설을 단 하나라도 공격하는 것을 주민들에게 심각한 피해를 초래할 수 있다”고 말했다.