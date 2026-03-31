대전 천변고속화도로 긴급 통제에 교통 혼잡 극심···다음달까지 통제

대전 천변도시고속화도로가 보강토옹벽 긴급 보수·보강 공사로 통제되면서 31일 출근 시간대 대전 전역에 걸쳐 극심한 교통체증이 빚어졌다. 공사에 한 달 정도가 소요될 예정이어서 당분간 교통 불편이 이어질 것으로 보인다.

대전시는 천변도시고속화도로 원촌육교 구간 보강토옹벽 보수·보강 공사에 따라 다음달 30일까지 한밭대로 진입부~원촌육교 구간과 문예지하차도(대덕대교)~원촌육교 구간의 신탄진 방향 상행차로의 통행이 통제된다고 31일 밝혔다.

이번 보수·보강 공사와 교통 통제는 지난해 경기 오산 옹벽 붕괴사고 이후 진행한 자체 안전점검에서 원촌육교 구간에서 일부 지반침하와 배부름 현상이 발견된 데 따른 것이다. 시는 해당 구간 보강토옹벽에 대한 안전성 평가를 실시한 결과 보강토옹벽 긴급 보수가 필요하다는 의견이 제시됨에 따라 긴급히 도로를 통제하고, 운영사에 보수·보강 공사를 진행토록 했다.

시는 지난 30일 오후 6시 긴급 통제에 들어가면서 두 차례 안전문자를 보내 교통 통제 상황과 우회도로 이용을 안내했다. 그러나 세종과 대전 북부지역으로 연결되는 주요 외곽 간선도로 역할을 하는 천변고속화도로 한 방향이 전면 통제되면서 이날 아침 출근길 도심 지역 전체에 걸친 교통 혼잡이 빚어졌다. 많은 시민들이 예상치 못한 교통혼잡으로 도로 위에서 시간을 허비하다 지각하는 사태도 속출했다.

시는 일단 통제 구간의 중앙분리대 정비를 거쳐 다음달 6일부터는 신탄진방향 상행 1차로를 확보해 간선급행버스(BRT) 통행은 가능하도록 한다는 계획이지만 당분간 도심 교통 혼잡은 이어질 것으로 보인다. 시는 교통 혼잡을 완화하기 위해 천변도시고속화도로 통제 기간 동안 대덕대로 큰마을네거리~연구단지네거리, 한밭대로 중리네거리~갑천대교네거리 등 도심 주요 간선도로 일부 구간의 버스전용차로 단속을 유예하기로 했다.

시 관계자는 “이번 공사는 천변도시고속화도로를 이용하는 시민들의 통행 안전을 확보하기 위한 것이어서 긴급하게 도로를 통제하고 공사를 추진하게 됐다”며 “시민 불편을 최소화하기 위해 공사 기간을 최대한 단축해 신속히 마무리하도록 하겠다”고 말했다.