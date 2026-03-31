“4월 1일 만우절, 그 음료가 거짓말처럼 찾아온다”

스타벅스가 4월 1일 만우절을 맞아 단종됐던 ‘차이 티 라떼’를 재출시한다.

31일 스타벅스에 따르면 차이 티 라떼는 스파이시한 향과 독특한 계피 향, 달콤한 차이 맛으로 마니아층을 형성한 음료로 국내에서는 2024년 판매 종료됐다.

하지만 고객들의 지속적인 재출시 요청이 이어졌고 만우절을 기념해 다음달 1일부터 14일까지 약 2주간 차이 티 라뗴를 한정 판매하기로 했다.

반응은 뜨겁다. 스타벅스가 앞서 인스타그램, 스레드 등 SNS 채널을 통해 차이 티 라떼 재출시 소식을 알리자 단박에 조회 수 40만 회를 넘는 등 폭발적으로 관심을 끌고 있기 때문이다.

고객들은 ‘드디어 내 최애(가장 좋아하는) 음료가 돌아왔다’, ‘온고잉 음료로 전 매장 확대 판매 원한다’, ‘스타벅스 실행력 최고다’ 등 다양한 의견을 나누며 자연스럽게 바이럴 효과를 내고 있다.

판매 매장은 이마트·스타필드·신세계백화점 등 신세계 계열사 입점 매장 112곳이다. 다음달 1일에는 매장별 선착순 30명에게 파트너 직접 주문 시 차이 티 라떼 톨 사이즈를 무료 제공한다.

스타벅스 관계자는 “만우절을 맞아 재미있고 색다른 경험을 할 수 있도록 차이 티 라떼 재출시 행사를 기획했다”며 “앞으로도 고객 의견에 귀 기울여 다양한 이벤트를 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

자세한 내용은 스타벅스 공식 인스타그램 계정과 스타벅스 앱의 왓츠뉴(What’s New) 코너에서 확인하면 된다.