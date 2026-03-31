창간 80주년 경향신문

“4월 1일 만우절, 그 음료가 거짓말처럼 찾아온다”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

스타벅스가 4월 1일 만우절을 맞아 단종됐던 '차이 티 라떼'를 재출시한다.

31일 스타벅스에 따르면 차이 티 라떼는 스파이시한 향과 독특한 계피 향, 달콤한 차이 맛으로 마니아층을 형성한 음료로 국내에서는 2024년 판매 종료됐다.

하지만 고객들의 지속적인 재출시 요청이 이어졌고 만우절을 기념해 다음달 1일부터 14일까지 약 2주간 차이 티 라뗴를 한정 판매하기로 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“4월 1일 만우절, 그 음료가 거짓말처럼 찾아온다”

입력 2026.03.31 14:52

수정 2026.03.31 15:07

펼치기/접기
  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

스타벅스

스타벅스

스타벅스가 4월 1일 만우절을 맞아 단종됐던 ‘차이 티 라떼’를 재출시한다.

31일 스타벅스에 따르면 차이 티 라떼는 스파이시한 향과 독특한 계피 향, 달콤한 차이 맛으로 마니아층을 형성한 음료로 국내에서는 2024년 판매 종료됐다.

하지만 고객들의 지속적인 재출시 요청이 이어졌고 만우절을 기념해 다음달 1일부터 14일까지 약 2주간 차이 티 라뗴를 한정 판매하기로 했다.

반응은 뜨겁다. 스타벅스가 앞서 인스타그램, 스레드 등 SNS 채널을 통해 차이 티 라떼 재출시 소식을 알리자 단박에 조회 수 40만 회를 넘는 등 폭발적으로 관심을 끌고 있기 때문이다.

고객들은 ‘드디어 내 최애(가장 좋아하는) 음료가 돌아왔다’, ‘온고잉 음료로 전 매장 확대 판매 원한다’, ‘스타벅스 실행력 최고다’ 등 다양한 의견을 나누며 자연스럽게 바이럴 효과를 내고 있다.

판매 매장은 이마트·스타필드·신세계백화점 등 신세계 계열사 입점 매장 112곳이다. 다음달 1일에는 매장별 선착순 30명에게 파트너 직접 주문 시 차이 티 라떼 톨 사이즈를 무료 제공한다.

스타벅스 관계자는 “만우절을 맞아 재미있고 색다른 경험을 할 수 있도록 차이 티 라떼 재출시 행사를 기획했다”며 “앞으로도 고객 의견에 귀 기울여 다양한 이벤트를 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

자세한 내용은 스타벅스 공식 인스타그램 계정과 스타벅스 앱의 왓츠뉴(What’s New) 코너에서 확인하면 된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글