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준공 후 미분양 3만가구 돌파…14년 만에 최대

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본문 요약

'악성 미분양'으로 불리는 준공 후 미분양 주택이 지난달 약 14년 만에 3만가구를 넘어섰다.

전국 미분양 주택은 6만6208가구로 전월 대비 0.6% 줄었다.

수도권은 1만7829가구로 0.3%, 지방은 4만8379가구로 0.6% 각각 감소했다.

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준공 후 미분양 3만가구 돌파…14년 만에 최대

입력 2026.03.31 14:53

  • 김지혜 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 중구 남산에서 바라본 서울 도심의 아파트 단지 모습. 성동훈 기자

서울 중구 남산에서 바라본 서울 도심의 아파트 단지 모습. 성동훈 기자

‘악성 미분양’으로 불리는 준공 후 미분양 주택이 지난달 약 14년 만에 3만가구를 넘어섰다.

국토교통부는 31일 발표한 ‘2월 주택통계’에서 지난달 말 기준 준공 후 미분양은 3만1307가구로 전월보다 5.9%(1752가구) 증가했다고 밝혔다. 준공 후 미분양이 3만가구를 넘은 것은 2012년 3월(3만438가구) 이후 처음이다.

전체 미분양은 소폭 감소했다. 전국 미분양 주택은 6만6208가구로 전월 대비 0.6%(368가구) 줄었다. 수도권은 1만7829가구로 0.3%, 지방은 4만8379가구로 0.6% 각각 감소했다.

준공 후 미분양 대부분은 지방에 집중됐다. 전체의 86.3%인 2만7015가구가 지방 물량이다. 지역별로는 대구가 4296가구로 가장 많았고 경남 3629가구, 경북 3174가구, 부산 3136가구 순이었다. 대구의 준공 후 미분양은 한 달 새 36.1%(1140가구) 늘어 증가 폭이 두드러졌다.

주택 공급 지표는 인허가와 착공·분양이 엇갈렸다. 인허가는 전국 1만4268가구로 전월보다 13.7% 감소했다. 같은 기간 수도권은 6.6% 증가했지만 지방은 35.9% 줄었다. 특히 서울 인허가는 111.3% 증가한 2591가구였다.

착공은 전국 1만4795가구로 전월 대비 30.8% 증가했다. 수도권은 15.1% 감소했으나 서울에서 309%, 지방에서 122% 각각 큰 폭으로 늘었다.

공동주택 분양도 1만924가구로 한 달 사이 38.3% 증가했다. 다만 준공은 1만5064가구로 32.6% 줄어 입주 물량은 감소했다.

거래 지표는 둔화 흐름을 보였다. 지난달 전국 주택 매매거래량은 5만7785건으로 전월 대비 6.0% 감소했다. 수도권과 지방 모두 줄었다. 다만 전년 동월과 비교하면 14.0% 증가했다.

전월세 시장에서는 월세 비중이 확대됐다. 지난달 전국 전세 계약은 7만6308건으로 전월 대비 9.3%, 전년 대비 26.0% 각각 감소했다. 반면 보증부 월세와 반전세 등을 포함한 월세는 17만7115건으로 전월 대비 4.6%, 전년 동월보다는 1.1% 증가했다.

1∼2월 누계 기준 전체 주택 임대차 거래 중 월세 거래량 비중은 68.3%로 전년 동기(61.4%) 대비 6.9%포인트 상승했다.

영문번역(English Translation)
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