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쿠팡은 실물 기프트카드를 전국 세븐일레븐 매장에서 판매한다고 31일 밝혔다.

쿠팡이 실물 기프트카드를 판매하는 것은 이번이 처음이다.

이번에 출시하는 기프트카드는 세븐일레븐에서 구입할 수 있다.

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쿠팡, ‘실물 기프트 카드’ 출시···세븐일레븐서 31일부터 판매

입력 2026.03.31 14:53

  • 이성희 기자

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쿠팡, ‘실물 기프트 카드’ 출시···세븐일레븐서 31일부터 판매

쿠팡은 실물 기프트카드를 전국 세븐일레븐 매장에서 판매한다고 31일 밝혔다. 쿠팡이 실물 기프트카드를 판매하는 것은 이번이 처음이다.

이번에 출시하는 기프트카드는 세븐일레븐에서 구입할 수 있다. 최소 1만원부터 30만원까지 1000원 단위로 금액을 설정해 구매할 수 있다.

기프트카드 금액은 쿠팡 애플리케이션에서 쿠팡캐시로 전환해 사용할 수 있으며, 유효기간은 등록 후 5년이다. 로켓배송 상품과 알럭스(럭셔리 뷰티 서비스), 프리미엄 프레시(신선식품), 쿠팡이츠(배달 음식) 등에 사용할 수 있다.

이와 별도로 쿠팡이츠 기프트카드는 다음달 8일 출시된다.

쿠팡은 앞서 지난해 9월 e기프트카드를 카카오 선물하기에 입점하고 기업 대상(B2B) 판매 채널을 확대한 바 있다.

쿠팡 관계자는 “온라인을 넘어 오프라인 공간에서도 고객들이 편리하게 기프트카드를 구매해 전달할 수 있도록 세븐일레븐과 협력해 실물 카드를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 선택의 폭을 넓히고 쇼핑 편의를 높이는 다양한 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

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