이 대통령 “한국·인도네시아 KF-21 공동개발 세계 모범…방산협력 확장 계기”

이재명 대통령은 31일 한국과 인도네시아의 한국형 전투기 KF-21 공동 개발 사례를 언급하며 “이번 성공의 경험이 함정·방공무기 등 다양한 분야로 방산 협력을 확장할 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 공개된 인도네시아 매체 ‘콤파스’ 서면 인터뷰에서 “한국과 인도네시아의 차세대 전투기 공동개발은 세계적 모범이 될 만한 국제 방산 협력 모델”이라며 이같이 말했다. 이번 인터뷰는 오는 1일 청와대에서 예정된 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령과의 정상회담을 앞두고 이뤄졌다.

이 대통령은 “세계는 복합적이고 다층적인 위기에 직면해 있다”며 “이런 위기 상황일수록 역설적으로 한국과 인도네시아의 역할이 더욱 빛을 발할 것”이라고 말했다. 그는 “한국이 갖춘 첨단기술과 경제개발 경험, 인도네시아가 보유한 인적·천연자원은 윈윈(Win-Win)의 경제협력으로 이어질 것”이라며 “이를 통해 양국은 특정 시장에 대한 의존도를 줄이며 경제 구조의 다변화를 꾀할 수 있다”고 말했다.

이 대통령은 구체적인 양국의 경제 협력에 대해선 “2023년 발효된 한-인도네시아 포괄적 경제동반자 협정(CEPA)이야말로 양국의 상호 보완적 경제협력을 강화할 핵심 계기”라며 “산업 개발, 인력 양성, 인프라 구축 등 다양한 분야에서 양국 정부 및 기업 간 상생 협력의 기반이 마련됐다”고 했다.

이 대통령은 특히 “양국은 인공지능(AI) 기본사회에 대한 공감대를 토대로 AI 생태계를 함께 구축하는 ‘글로벌 AI 기본사회 연대체’를 선언할 것”이라며 “양국이 처음 시작할 이 연대체는 아시아·태평양 국가로 점차 확대될 것”이라고 말했다.

아울러 이 대통령은 인도네시아와의 방위산업 부문의 협력을 “세계적 모범”이라고 평가한 뒤 “양국이 이룬 성과를 보며 다른 국가들이 많은 관심을 보이고 있다. 양국이 공동 개발한 무기체계는 수출 가능성을 더욱 높이고, 더 큰 경제적 효과를 창출할 수 있을 것”이라고 했다.

이 대통령은 “이번 프라보워 대통령의 국빈 방한은 향후 10년의 양국 관계를 디자인할 새로운 이정표가 될 것”이라며 “양국 협력의 중장기 로드맵이 발표될 예정이고 이를 통해 교역·투자, 안보·방산 협력이 고도화되고 AI, 디지털, 원전, 조선, 핵심광물, 문화 등 신성장 분야 협력도 강화될 것”이라고 말했다.