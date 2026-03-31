창간 80주년 경향신문

‘독감’ 출근 부천 유치원 교사 사망···교육당국, 사립 유치원 수사 의뢰

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

독감에 걸린 상태에서도 출근했던 경기 부천의 한 사립 유치원의 20대 교사가 숨진 사건과 관련해 교육당국이 사립유치원을 경찰에 수사 의뢰한 것으로 파악됐다.

31일 부천교육지원청과 유족 측에 따르면 부천교육지원청은 지난 30일 부천 중동에 있는 사립유치원 교사 A씨 사망과 관련해 사직서 작성 경위 등을 파악하기 해당 유치원을 부천 원미경찰서에 수사 의뢰했다.

유족 측은 "교육당국이 경찰에 수사 의뢰해 4월 1일 경찰에 나가 진술할 예정"이라며 "숨진 딸의 사직서를 유치원 측이 대신 작성한 혐의인 것 같다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘독감’ 출근 부천 유치원 교사 사망···교육당국, 사립 유치원 수사 의뢰

입력 2026.03.31 14:56

수정 2026.03.31 14:58

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

독감에 시달리다 숨진 부천의 한 유치원 교사가 생전 지인과 나눈 메시지 내용. 전국교직원노동조합 제공

독감에 시달리다 숨진 부천의 한 유치원 교사가 생전 지인과 나눈 메시지 내용. 전국교직원노동조합 제공

독감에 걸린 상태에서도 출근했던 경기 부천의 한 사립 유치원의 20대 교사가 숨진 사건과 관련해 교육당국이 사립유치원을 경찰에 수사 의뢰한 것으로 파악됐다.

31일 부천교육지원청과 유족 측에 따르면 부천교육지원청은 지난 30일 부천 중동에 있는 사립유치원 교사 A씨(24·여) 사망과 관련해 사직서 작성 경위 등을 파악하기 해당 유치원을 부천 원미경찰서에 수사 의뢰했다.

유족 측은 “교육당국이 경찰에 수사 의뢰해 4월 1일 경찰에 나가 진술할 예정”이라며 “숨진 딸의 사직서를 유치원 측이 대신 작성한 혐의인 것 같다”고 말했다.

앞서 A씨의 유족은 “A씨가 사망하기 나흘 전인 지난달 10일 사직서는 A씨의 서명이 있었지만, 당시 숨진 A씨는 중환자실에서 사경을 헤매고 있었다”며 “그런 상황에서 딸이 사직서를 제출했다는 것은 말이 안 된다”고 주장했다.

경찰 관계자는 “부천교육지원청에서 사립유치원을 수사 의뢰했지만, 구체적인 내용을 밝힐 수 없다”고 말했다. 다만, “A씨는 공무원이 아니어서 유치원 측의 사문서위조 등에 대해 수사할 예정”이라고 말했다.

A씨는 지난 1월 27일 B형 독감 판정을 받은 상황에서 사흘간 유치원에 출근했다. 이후 발열과 구토 증상이 악화해 같은 달 30일 오후 조퇴했다.

독감 판정 이후 A씨는 체온이 39.8도까지 오른 것으로 파악됐다. A씨는 지난 1월 31일부터 병원 중환자실에서 치료를 받다가 지난달 14일 숨졌다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글