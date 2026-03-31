‘독감’ 출근 부천 유치원 교사 사망···교육당국, 사립 유치원 수사 의뢰

독감에 걸린 상태에서도 출근했던 경기 부천의 한 사립 유치원의 20대 교사가 숨진 사건과 관련해 교육당국이 사립유치원을 경찰에 수사 의뢰한 것으로 파악됐다.

31일 부천교육지원청과 유족 측에 따르면 부천교육지원청은 지난 30일 부천 중동에 있는 사립유치원 교사 A씨(24·여) 사망과 관련해 사직서 작성 경위 등을 파악하기 해당 유치원을 부천 원미경찰서에 수사 의뢰했다.

유족 측은 “교육당국이 경찰에 수사 의뢰해 4월 1일 경찰에 나가 진술할 예정”이라며 “숨진 딸의 사직서를 유치원 측이 대신 작성한 혐의인 것 같다”고 말했다.

앞서 A씨의 유족은 “A씨가 사망하기 나흘 전인 지난달 10일 사직서는 A씨의 서명이 있었지만, 당시 숨진 A씨는 중환자실에서 사경을 헤매고 있었다”며 “그런 상황에서 딸이 사직서를 제출했다는 것은 말이 안 된다”고 주장했다.

경찰 관계자는 “부천교육지원청에서 사립유치원을 수사 의뢰했지만, 구체적인 내용을 밝힐 수 없다”고 말했다. 다만, “A씨는 공무원이 아니어서 유치원 측의 사문서위조 등에 대해 수사할 예정”이라고 말했다.

A씨는 지난 1월 27일 B형 독감 판정을 받은 상황에서 사흘간 유치원에 출근했다. 이후 발열과 구토 증상이 악화해 같은 달 30일 오후 조퇴했다.

독감 판정 이후 A씨는 체온이 39.8도까지 오른 것으로 파악됐다. A씨는 지난 1월 31일부터 병원 중환자실에서 치료를 받다가 지난달 14일 숨졌다.