해외 상표권 침해, 정부가 직접 대응한다···K-브랜드 정부인증제’ 도입

국내 화장품 기업 A사는 해외에서 자사 제품을 위조한 상품이 유통되는 것을 확인하고 현지 당국에 수사와 단속을 요청했다. 그러나 현지에서 2년 동안 실질적인 단속이나 수사가 이뤄지지 않아 위조상품 유통이 지속되고 있는 실정이다.

식품기업인 B사의 경우 해외에서 위조상품 유통 사실을 확인해 손해배상청구 소송을 진행했다. B사는 소송에서 이겼지만, 6000만원 가량의 현지 소송 비용에도 못 미치는 4700만원의 손해배상액을 인정받는데 그쳤다. B사는 실익이 없는 상태에서 추가 소송을 진행해야 할지 말지 고심 중이다.

해외에서 벌어지는 이 같은 상표권 침해 문제와 개별 기업 대응의 어려움을 해소하기 위해 정부가 직접 나서 대응할 수 있는 체계가 구축된다. 지식재산처는 ‘K-브랜드 정부인증제도’를 도입해 하반기부터 정부가 인증상표 권리자로 해외 위조상품 유통에 대응할 수 있는 체계를 가동한다고 31일 밝혔다.

K-브랜드 인증제는 정부가 한국 기업 제품임을 증명해주는 제도로, 정부가 직접 상표권자가 돼 다른 국가에 인증상표 출원을 하는 제도다. 정부는 주요 수출국과 위조상품 유통 위험이 높은 70개 국가를 대상으로 인증상표를 직접 출원·등록할 계획이다. 이렇게 되면 상표권 침해 행위가 발생했을 대 정부가 현지 당국을 상대로 외교·통상 등 각 분야에서 범정부적 대응을 할 수 있게 된다.

정부는 제도 실효성을 높이기 위해 K-브랜드 인증제품에 새로운 정품 인증 기술을 적용할 예정이다. 해외 현지 소비자가 휴대전화로 제품을 스캔하면 바로 진품 여부를 확인할 수 있고, 정부는 스캔 데이터와 연동된 모니터링시스템을 통해 위조상품 유통을 실시간 파악할 수 있는 기술이다. 이 시스템을 통해 위조상품 유통이 확인되면 관계부처가 협력해 현지 당국에 수사·단속, 반출 정지 등을 요청해 즉각적으로 대응한다는 계획이다.

김용선 지식재산처장은 “새로 도입되는 제도의 핵심은 해외 위조상품 대응과 관련해 정부가 기업을 지원하는 역할에서 나아가 직접 상표권을 확보하고 권리자로서 대응한다는 점”이라며 “이번 제도 도입으로 수출기업은 위조상품 대응에 필요한 시간과 비용 부담을 줄일 수 있고, 해외 소비자는 K-브랜드 정품을 안심하고 구매할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대한다”고 말했다.

지식재산처에 따르면 2024년 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 전 세계 K-브랜드 위조상품 유통 규모는 약 11조원이다. 이로 인한 기업 매출 감소는 약 7조원, 일자리 감소는 약 1만4000개, 정부 세수 손실 규모는 약 1.8조원에 이를 것으로 추산된다.