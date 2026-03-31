충남에 응급실 갖춘 어린이병원 문 연다···‘내포어린이병원’ 첫 삽

42병상·소아전용 응급실 구축 2단계 중증진료센터까지 추진

내포신도시 종합의료시설 1단계 사업인 ‘내포어린이병원’이 본격적인 건립에 들어갔다. 충남 서남부 지역의 소아 의료 인프라 확충을 위한 핵심 거점이 될 전망이다.

충남도는 31일 홍성군 홍북읍 내포신도시 의료시설용지에서 내포어린이병원 기공식을 개최했다.

도에서 직접 건립하는 이 병원은 부지 6000㎡에 연면적 5326㎡ 규모로 지상 3층, 지하 1층으로 조성된다. 총사업비는 487억원이 투입된다. 병원에는 소아 전용 응급실과 7개 진료실, 42개 입원 병상이 마련되며 소아 진료 특화 병원으로 운영될 예정이다.

충남도는 설계 단계부터 수도권 대학병원의 자문을 반영해 기능적 완성도를 높였고 홍성군·조달청 등과 협력해 건축 협의와 공사 원가 검토 등 주요 절차를 진행했다. 완공은 2028년 4월, 개원은 같은 해로 계획하고 있다.

운영 단계에서는 수도권 대학병원과의 협력을 통해 의료 인력과 진료 시스템을 구축해 지역에서도 수준 높은 소아 진료를 받을 수 있도록 한다는 방침이다.

도는 병원이 개원하면 충남 서남부 지역의 소아 의료 접근성이 크게 개선되고 내포신도시 정주 여건 향상과 공공기관 유치에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

충남도는 이번 1단계 사업에 이어 300병상 이상 규모의 중증전문진료센터를 포함한 2단계 병원 건립도 추진한다. 이를 통해 지역 내에서 대부분의 치료가 가능한 ‘완결형 의료 체계’를 구축하고 내포신도시를 충청·호남권 거점 의료 중심지로 육성한다는 구상이다.

김태흠 충남지사는 “내포어린이병원은 충남 서남부권 소아 의료의 핵심 인프라가 될 것”이라며 “아이를 위해 타 지역으로 이동해야 하는 불편을 줄이고 지역에서도 수준 높은 의료 서비스를 제공하겠다”고 말했다.