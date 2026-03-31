사카모토 류이치의 마지막 음악과 기록…‘류이치 사카모토: 다이어리’

“2020년 12월 4일. 간에 3㎝ 크기의 종양이 발견되었다. 5개월 전에는 없었는데··· 진짜일까? 현실감이 느껴지지 않는다.”

2023, 71세의 나이로 타계한 전자음악의 선구자이자 영화음악의 거장 류이치 사카모토가 2020년 직장암 4기 판정을 받고 자신의 다이어리에 남긴 말이다. “건강만큼은 자신했다”는 그는 “10년은 더 음악을 만들고 싶다”며 항암을 시작하는 등 의지를 다지지만, 갈수록 몸은 쇠약해지고 투병이 길어지면서 “내 인생 끝났다”고 체념하기도 한다.

1일 개봉하는 영화 <류이치 사카모토: 다이어리>는 그가 시한부 선고를 받은 뒤 3년 6개월간 남긴 일기와 음성, 가족들이 기록한 사적인 영상 등을 바탕으로 사카모토의 삶 마지막 무렵을 담아낸 다큐멘터리 영화다. 그가 생전 썼던 일기를 낭독하는 방식으로 진행되는 영화는 스스로 써 내려간 오비추어리 같이 느껴지기도 한다. 내레이션은 일본의 무용수이자 배우인 사카모토 민이 맡았다.

영화는 사카모토가 음악감독을 맡았던 영화 <마지막 사랑>(1990)의 한 대목인 “나는 앞으로 몇 번의 보름달을 볼 수 있을까”라는 구절로 시작한다. 2023년 발간된 그의 유고 에세이의 제목이기도 한 이 문장은, 2021년 그가 20시간에 걸친 수술을 마친 뒤 반복했던 말이기도 하다. “인간은 자기 죽음을 예측하지 못하기에 인생을 마르지 않는 샘이라 여긴다”는 나레이션 뒤로 삶과 죽음 사이에서 고뇌하는 사카모토의 모습이 이어진다.

몸은 갈수록 쇠약해져 가지만, 사카모토는 삶의 끝까지 음악을 놓지 않았다. 2022년에는 치료마저 미룬 채 마지막 콘서트를 녹화하고, 자신이 몸담았던 토오쿠 유스 오케스트라 단원들과 함께 무대에 선다. 무대 위에서 마이크를 잡고 여유롭게 이야기하는 모습과 달리 무대 밖에서는 연주조차 버거워하는 그의 모습이 대비되며 가슴이 먹먹해진다.

영화에는 그의 대표곡인 ‘메리 크리스마스 미스터 로렌스’와 유작 앨범 <12>(2023) 등이 흐른다. 그는 ‘투병 생활 동안 빗소리, 달, 구름 등 자연물에 큰 위로를 받았다’며 ‘자연의 적막함’을 담은 앨범 <12>를 작업하게 된 계기를 밝힌다. 우크라이나 전쟁을 보고 반전의 의미를 담아 제작한 ‘피스 포 일리아’가 탄생하게 된 일화도 영화에 담겼다.

주변인들의 인터뷰도 이어진다. 장난기 많았던 그의 어린 시절을 기억하는 외숙부, 항암치료를 담당했던 주치의, ‘GQ 재팬’ 편집장 스즈키 마사후미 등이 그를 회고한다. 자녀인 영화감독 네오 소라, 가수 사카모토 미우 등은 인터뷰에서 “(아버지가) 멋진 인생이었다고 말씀하셨던 게 기억난다”며 “멋진 인생이었으면 충분하다”고 말한다.

<류이치 사카모토: 다이어리> 외에도 그의 삶을 기록한 2편의 다큐멘터리도 잇따라 개봉한다. 오는 15일 국내 개봉되는 <류이치 사카모토: 도쿄 멜로디>는 1984년 발매된 그의 네 번째 솔로 앨범 <음악도감> 제작 과정과 ‘옐로우 매직 오케스트라’ 활동 등 30대의 사카모토가 세상에 알려지기 시작한 때를 담았다. 내달 29일에는 <류이치 사카모토: 코다>가 7년 만에 재개봉한다. 동일본 대지진 이후부터 2017년 앨범 <ASYNC>를 발표하기까지 사카모토의 시간을 기록한 다큐멘터리다.