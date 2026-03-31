현대리바트, ‘알록달록’ 디자인 특화 오피스가구 ‘이모션’ 출시

현대리바트가 디자인 특화 사무용 가구 시장 공략에 본격적으로 나선다. 최근 오피스 인테리어가 기업의 정체성을 표현하는 새로운 수단으로 자리 잡으면서 색다르게 사무실 환경을 꾸미려는 기업들이 늘어나고 있다.

현대리바트는 디자인 특화 사무용 가구인 ‘이모션’ 시리즈를 출시했다고 31일 밝혔다.

이모션 시리즈는 모션데스크와 스파인(파티션), 하부장 등으로 구성해 업무 편의성을 높였다. 또 해양생물과 물결 등을 형상화한 디자인을 적용해 사무에 몰입할 수 있도록 했다.

모션데스크는 높이를 690∼1120㎜로 조절할 수 있어 앉거나 서서 사용할 수 있다. 받침이 6도 기울어져 있어 높이가 10㎝ 올라갈 때마다 책상이 사용자 쪽으로 1㎝씩 가까워지게 설계했다.

모션데스크 다릿발은 산호초 모양을 본떠 비정형적인 ‘ㅅ(시옷)’자와 물결 모양으로 디자인했다. 개인용 파티션과 이동식 하부장, 모션데스크 상판은 곡선 형태로 제작했고 색상은 해양 생물을 모티브로 한 파스텔톤의 보라색과 초록색, 분홍색을 적용했다.

사무공간을 유연하게 바꿀 수 있는 핵심 부품인 스파인은 가로 1200∼1800㎜ 규격으로 제작해 모션데스크와 조합해 책상 배열을 물결 형태나 육각형 모양 등으로 바꿀 수 있도록 했다.

앞서 현대리바트는 디자인 역량을 강화하기 위해 지난해 1월 디자인 랩 공간을 마련, 각기 다른 사업부의 디자인팀 70여명을 모아 통합 조직을 신설했다.

현대리바트 관계자는 “디자인 랩의 통합적 역량을 활용해 모든 가구 영역에서 상식의 틀을 깨는 제품과 차별화된 디자인을 지속적으로 선보일 것”이라며 “이를 통해 공간에 새로운 가치를 더하는 토탈 인테리어 기업으로서의 위상을 공고히 하겠다”고 말했다.

현대리바트의 디자인 특화 오피스 가구 매출은 꾸준히 오르고 있다. 2022년 출시한 디자인 특화 사무용 의자 ‘유니온 체어’은 지난해 매출이 2024년 대비 24% 늘었고, 사무용 가구 ‘오아 시리즈’는 출시 직후인 지난해 5월부터 이달까지 월별 판매량이 매달 10% 이상 증가하고 있다.