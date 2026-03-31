“오늘이 제일 싸다” 항공권 막차 러시···내일부터 유류할증료 ‘껑충’

오는 12월 결혼을 앞둔 이정수씨(39)는 지난 29일 스페인 신혼여행 항공권을 급히 결제했다. 이씨는 “4월부터 유류할증료가 크게 오른다고 해서 서둘렀다”며 “이미 좌석도 많이 빠진 상태였다”고 말했다. 이씨가 결제한 인천-리스본 항공권 2장과 리스본-바르셀로나 항공권 2장의 총액은 약 285만원. 이 가운데 유류할증료는 1인당 총 15만원 수준인데 4월부터는 45만원 이상으로 오른다.

미국·이란과 이스라엘 간 전쟁 여파로 4월부터 국내 항공사 유류할증료가 3배 이상 뛴다는 소식이 전해지자 항공권 가격이 대폭 오르기 전 결제를 서두르는 ‘막차 수요’가 몰리고 있다. 비용 부담을 이유로 여행을 취소하거나 미루는 사례도 늘고 있다.

국내 주요 항공사들은 오는 4월1일부터 국제선 유류할증료를 평균 2.5~3배 수준으로 인상한다. 유류할증료는 싱가포르 항공유 평균 가격을 기준으로 산정되는데, 중동 지역 긴장 고조로 최근 항공유 가격이 급등하면서 인상 폭도 커졌다.

유류할증료는 항공권 ‘탑승일’이 아니라 ‘발권일’을 기준으로 적용된다. 같은 일정이라도 언제 결제하느냐에 따라 실제 부담 금액이 크게 달라진다. 이 때문에 여행 계획이 있는 사람들은 “오늘이 제일 싸다”며 결제를 서두르는 분위기다.

오는 7월 대학생 딸의 독일 베를린 여행을 준비하던 강지안씨(53)도 고민 끝에 지난 27일 결제를 마쳤다. 강씨는 “전쟁 상황이 언제 끝날지 알 수 없어 기다릴지 고민했지만, 인상 전에 사는 게 낫다고 판단했다”며 “유류할증료가 이렇게 오르는데 ‘땡처리’ 항공권이 나올 가능성도 낮다고 봤다”고 말했다. 그는 “아예 내년 2월 일정까지 미리 결제할지 오늘 안에 결정할 예정”이라고 했다.

2학기 오스트리아 교환학생을 준비 중인 최민지씨(24)도 지난 30일 왕복 항공권을 결제했다. 최씨는 연일 고공행진하는 환율도 부담이라고 했다. 그는 “요즘은 눈 뜨자마자 환율부터 확인한다”며 “유럽에서 쓸 생활비를 넉넉히 준비하려 했는데 계속 올라 걱정”이라고 말했다.

비용 부담이 커지면서 여행 계획을 접는 사례도 적지 않다. 오는 6월 일본 여행을 계획했던 대학생 안모씨(22)는 “일찌감치 예약을 취소했다”고 말했다. 안씨는 “성수기라 기본 항공권도 비싼데, 왕복이다 보니 유류할증료 부담이 더 크게 와닿았다”며 “국내 여행으로 바꾸거나 취소표가 나오면 다시 알아볼 생각”이라고 말했다.