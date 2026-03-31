중국 증시, 에너지 대란에 선방…해외자본 몰려올까

전쟁 이후 증시 낙폭 4.1%에 그쳐 3월 PMI도 확장 전환 ‘안정성’ 부각 자본 통제 완화…위안화 국제화 발판

중국 증시가 미국·이스라엘과 이란의 전쟁 여파를 견뎌낼 수 있는 시장으로 떠오르면서 글로벌 투자자들의 관심을 모으고 있다.

31일 블룸버그 통신에 따르면 중국 증시는 미국·이스라엘의 이란 공격이 시작된 지난 2월 말 대비 4.1% 하락했다. 한국, 일본, 인도 등 아시아의 주요 에너지 수입국 증시가 같은 기간 10% 넘게 하락한 것과 비교하면 선방한 실적이다. 코스피는 전쟁 이후 18.71% 하락했다.

블룸버그통신은 전쟁 이전부터 인공지능(AI) 등 첨단 산업에 대한 기대감과 미·중 무역분쟁 완화, 디플레이션 완화 조짐으로 인해 중국 시장에 대한 글로벌 평가가 올라간 상태였으며, 전쟁 이후에는 중국의 유가 충격에 대한 ‘안정성’과 ‘회복력’이 주목받고 있다고 전했다.

골드만삭스는 중국이 다른 국가보다 유가 충격 대비책에 우위에 서 있다며 현재 수준에서 전략적 투자를 확대할 필요가 있다고 권했다. BNP 파리바의 아시아·태펴양 현금·주식 조사 책임자 윌리엄 브래튼도 보고서에서 “분쟁이 장기화할수록 안전 자산에 대한 수요가 증가한다”며 “중국 주식이 매력적 투자처가 될 것으로 예상한다”고 밝혔다.

중국의 비축량은 중동발 원유 수입이 끊기더라도 6개월 버틸 수 있는 수준으로 알려져 있다. 재생에너지와 전기차가 널리 보급돼 공급 차질로 인한 취약성을 줄일 수 있다. 중국의 원유 비축분은 에너지용과 산업 원료용을 합한 것으로 각각의 비중을 조절해 에너지 충격에 대비할 수 있다고 전해진다.

다른 국가들과 달리 유가 상승이 디플레이션을 완화하고 산업 구조조정을 촉진해 기업 실적 개선에 도움이 될 수 있다는 진단도 나온다.

실제 중동 상황에도 불구하고 중국의 산업 활동은 확장세로 돌아섰다. 중국 국가통계국이 이날 발표한 제조업 구매관리자지수(PMI)는 2월의 49에서 3월에는 50.4로 상승했다.

증시뿐 아니라 자산 전반이 안정세를 보이고 있다. 중국 위안화는 전쟁 이후 달러 대비 0.6% 하락했지만 다른 국가들보다 양호한 수준이다. 미국, 독일, 프랑스의 10년 만기 국채 수익률은 급격히 상승한 반면 중국은 거의 변화가 없다.

블룸버그통신은 “중국에서 대규모 자본 유출이 발생하지 않고 오히려 대규모 자본 유입이 있을 가능성을 시사하는 신호”라고 짚었다.

중국 당국은 자본 통제를 완화하면서 위안화 국제화를 위한 여건 조성에 나섰다. 국가외환관리국은 지난 27일 ‘해외투자 적격기관(QDII)’의 투자 한도를 1708억7000만 달러에서 1761억7000만 달러로 53억 달러 상향했다. 이는 2021년 이후 최대 증가폭이다.