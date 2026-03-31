서울시, 재택근무 권장·기후동행카드 환급 등 에너지 수요 관리 추진

중동발 에너지 위기가 장기화하면서 서울시가 ‘선제적 수요관리 에너지 정책’을 추진한다. 공공 부문에서 에너지 소비를 최대한 줄이고, 대중교통 이용 확대를 위해 기후동행카드의 신규 가입자에게 환급 혜택을 제공하는 등 시민의 자발적 참여를 유도한다.

서울시는 31일 오세훈 시장 주재로 ‘중동상황 관련, 서울시 에너지 위기 극복 대책회의’를 열고 이런 내용을 담은 공공부문 에너지 절감대책을 발표했다.

우선 시는 수송부문 에너지 절약을 집중 추진한다. 지난 25일부터 시행 중인 공공기관 차량 5부제의 실효성을 높이기 위해 차단 시설 설치, 주차장 안내판 등을 전수조사, 불시점검한다. 재택근무를 포함해 시 소속 직원의 유연근무도 적극 권장한다.

시 청사를 중심으로 에너지 절감 대책도 가동한다. 시설 운영시간 단축, 출장 시 차량 이용 제한 등 억제 방안을 가동해 5% 이상 감축을 달성한다. 시 소유건물 229곳에는 오는 4~6월 동안 전년 동기간 대비 에너지 사용량을 5% 줄이는 것을 목표로 한다.

도시 미관을 위한 경관 조명과 수경시설 등은 에너지 수급 위기 상황에 따라 탄력적으로 운영한다. 주의 단계에서 일부 경관 조명의 밝기를 30% 하향 조정(오후 9~11시)하고, 상황이 심각단계로 격상되면 한강 등 37개 경관조명 시설은 전면 소등한다.

한강공원 내 조명시설도 현행 24시간 전면 점등에서 하나씩 건너뛰고 키는 격등 점등으로 조정한다. 다만 공원등은 시민안전을 위해 격등 운영에서 제외한다. 서울시 대표 분수인 반포 달빛무지개분수의 경우 현행 5회에서 3회로 줄여 운영한다.

한편, 도로포장 또한 원유 의존도가 높은 만큼, 수요관리 차원에서 운영 방식을 조정한다. 포트홀 및 긴급굴착 복구 등은 차질없이 진행하되, 정기 포장 정비는 중동 정세를 고려해 착공 시기를 탄력적으로 조정한다.

승용차 에코마일리지 녹색실천 프로모션도 실시한다. 평균 주행거리 대비 감축률에 따라 최대 1만포인트를 지급한다. 대상은 서울시 등록 12인승 이하 비사업용 승용·승합차(전기·수소차 제외)이다.

또한 대중교통 이용 촉진을 위해 4월 한 달간 기후동행카드 신규 가입자 대상 10% 환급도 제공한다. 출퇴근 시간대 지하철·버스 집중 배차 및 시간 연장, 운행 횟수의 탄력 운영으로 교통 편의성을 높인다.

오세훈 시장은 “공공이 먼저 바뀌지 않으면 시민 참여를 끌어낼 수 없다”면서 “서울이 먼저 바꾸고 그 변화가 시민과 도시전반으로 확산하도록 책임있게 추진하겠다”고 밝혔다.