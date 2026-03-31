김병기, ‘건강 이유로 조사 중단’ 20일 만에 4차 소환···조사 마무리될까

차남 편입·취업 특혜 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원이 건강상 이유로 조사를 중단한지 20일 만에 경찰에 다시 나왔다. 경찰은 이날 조사를 토대로 김 의원과 김 의원 차남에 대한 추가 조사 방침을 결정할 예정이다.

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 31일 오후 2시부터 김 의원을 뇌물공여 및 업무방해 등 혐의 피의자 신분으로 조사했다. 김 의원은 경찰에 출석하면서 ‘몸은 괜찮아졌냐’는 취재진의 질문에 “별로 안 좋다. 성실하게 조사받고 무혐의를 입증하도록 하겠다”고 답했다. ‘지난 조사 때 조서 날인을 안 한 이유가 있나’라는 질문엔 “시간이 없어서 그랬다”며 “조서 날인 해야죠”라고 말했다.

지난 11일 경찰의 3차 조사를 받던 김 의원은 허리 통증을 호소하며 조사 중단을 요청했다. 이후 김 의원은 허리 디스크 수술을 받은 것으로 전해졌다. 3차 조사는 5시간가량 진행됐고 조서 날인도 하지 않은 채 조사가 중단됐다. 조서 날인이 없으면 증거로 활용될 수 없다.

경찰은 이날 조사 내용을 바탕으로 김 의원에 대한 추가 소환 여부를 결정할 예정이다. 필요할 경우 김 의원과 차남을 다음 달 2일 다시 부르는 것을 고려하고 있다. 경찰은 김 의원의 차남이 연루된 숭실대 편입 특혜와 취업 청탁 의혹에 수사력을 모으고 있는 것으로 전해졌다. 차남은 지난 26일 김 의원 의혹의 참고인으로 조사를 받았고, 업무방해 혐의로 두 차례 피의자 조사를 받았다.

경찰은 김 의원의 주변인 조사도 이어가고 있다. 김 의원 관련 의혹을 폭로한 전직 보좌진 2명은 최근까지도 여러 차례 참고인 조사를 받고 있다.

김 의원 조사가 한 달 넘게 이뤄지면서 수사가 지지부진하다는 평가가 나온다. 김 의원의 3차 조사는 당초 이달 5일로 계획됐으나 김 의원 측의 요구로 11일로 밀렸다. 앞서 김 의원에 대한 첫 소환조사는 지난달 26일로 이미 의혹이 시작된 지 반년쯤 흐른 뒤였다.

김 의원 조사가 마무리되면 경찰은 김 의원에 대한 신병 확보 여부를 검토할 것으로 보인다. 김 의원은 현직 의원으로 국회에서 체포동의안 표결 절차 등이 진행돼야 해 구속 결정 시점은 늦어질 것으로 예상된다.