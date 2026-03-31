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김병기, ‘건강 이유로 조사 중단’ 20일 만에 4차 소환···조사 마무리될까

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본문 요약

차남 편입·취업 특혜 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 건강상 이유로 조사를 중단한지 20일 만에 경찰에 다시 나왔다.

차남은 지난 26일 김 의원 의혹의 참고인으로 조사를 받았고, 업무방해 혐의로 두 차례 피의자 조사를 받았다.

경찰은 김 의원의 주변인 조사도 이어가고 있다.

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김병기, ‘건강 이유로 조사 중단’ 20일 만에 4차 소환···조사 마무리될까

입력 2026.03.31 15:22

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

뇌물수수 의혹 등을 받는 무소속 김병기 의원이 조사를 받기 위해 31일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석하고 있다. 연합뉴스

뇌물수수 의혹 등을 받는 무소속 김병기 의원이 조사를 받기 위해 31일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석하고 있다. 연합뉴스

차남 편입·취업 특혜 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원이 건강상 이유로 조사를 중단한지 20일 만에 경찰에 다시 나왔다. 경찰은 이날 조사를 토대로 김 의원과 김 의원 차남에 대한 추가 조사 방침을 결정할 예정이다.

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 31일 오후 2시부터 김 의원을 뇌물공여 및 업무방해 등 혐의 피의자 신분으로 조사했다. 김 의원은 경찰에 출석하면서 ‘몸은 괜찮아졌냐’는 취재진의 질문에 “별로 안 좋다. 성실하게 조사받고 무혐의를 입증하도록 하겠다”고 답했다. ‘지난 조사 때 조서 날인을 안 한 이유가 있나’라는 질문엔 “시간이 없어서 그랬다”며 “조서 날인 해야죠”라고 말했다.

지난 11일 경찰의 3차 조사를 받던 김 의원은 허리 통증을 호소하며 조사 중단을 요청했다. 이후 김 의원은 허리 디스크 수술을 받은 것으로 전해졌다. 3차 조사는 5시간가량 진행됐고 조서 날인도 하지 않은 채 조사가 중단됐다. 조서 날인이 없으면 증거로 활용될 수 없다.

경찰은 이날 조사 내용을 바탕으로 김 의원에 대한 추가 소환 여부를 결정할 예정이다. 필요할 경우 김 의원과 차남을 다음 달 2일 다시 부르는 것을 고려하고 있다. 경찰은 김 의원의 차남이 연루된 숭실대 편입 특혜와 취업 청탁 의혹에 수사력을 모으고 있는 것으로 전해졌다. 차남은 지난 26일 김 의원 의혹의 참고인으로 조사를 받았고, 업무방해 혐의로 두 차례 피의자 조사를 받았다.

경찰은 김 의원의 주변인 조사도 이어가고 있다. 김 의원 관련 의혹을 폭로한 전직 보좌진 2명은 최근까지도 여러 차례 참고인 조사를 받고 있다.

김 의원 조사가 한 달 넘게 이뤄지면서 수사가 지지부진하다는 평가가 나온다. 김 의원의 3차 조사는 당초 이달 5일로 계획됐으나 김 의원 측의 요구로 11일로 밀렸다. 앞서 김 의원에 대한 첫 소환조사는 지난달 26일로 이미 의혹이 시작된 지 반년쯤 흐른 뒤였다.

김 의원 조사가 마무리되면 경찰은 김 의원에 대한 신병 확보 여부를 검토할 것으로 보인다. 김 의원은 현직 의원으로 국회에서 체포동의안 표결 절차 등이 진행돼야 해 구속 결정 시점은 늦어질 것으로 예상된다.

‘13개 의혹’ 중 김병기 차남으로 수사력 모으는 경찰…신병확보 가능할까

경찰이 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 받는 ‘13가지 의혹’ 중 차남 편입·취업 특혜 수사에 힘을 집중하고 있다. 법 위반 소지가 명확하고 김 의원과의 직접 연관성이 있는 데다, 비슷한 사례로 참고할 법원 판례가 있다는 판단에서다. 경찰은 이 의혹을 규명해 김 의원 신병 확보를 시도할 것으로 보인다. 16일 경향신문 취재를 종합하면,...

https://www.khan.co.kr/article/202603161631001

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