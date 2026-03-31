롯데백화점, 동북 최대 ‘신선 미식 전문관’ 레피세리 노원점 오픈

동북 최대 규모의 ‘신선 미식 전문관’이 마침내 문을 연다.

롯데백화점은 노원점 지하 1층에 550평 규모의 프리미엄 식료품점 ‘레피세리’를 문 연다고 31일 밝혔다. ‘레피세리’는 롯데 ‘L’과 프랑스어 식료품점 ‘에피세리(epicerie)’의 합성어다.

롯데백화점에 따르면 노원점 레피세리는 신선 식품과 미식 콘텐츠를 결합한 ‘취향형 신선 미식 전문관’을 콘셉트로 꾸몄다. 특히 매장을 고객 구매 패턴과 동선을 반영해 설계했다. 신선 과일 등 구매 빈도가 높은 상품은 입구 전면에, 반찬 코너는 출구 인근에 배치해 장보기 편의성을 높인 것이 대표적이다.

무엇보다 신선 식품을 선택 기준과 조리법, 음용 방식 등 고객 취향에 맞춰 세분화했다. 한우는 ‘맛의 등급’을 기준으로 3단계로 차별화하고, 돼지고기 마니아들을 위해 순종 듀록·제주 흑돼지 등을 선보이는 ‘프리미엄 돈육 셀렉샵’을 백화점 최초로 도입했다.

과일은 우수 생산자 중심으로 상품을 선별하는 ‘위드 파머(With Farmer)’ 브랜드를 새롭게 론칭하고, 맛의 품질은 보장하되 수확, 선별, 유통 과정 중 흠이 생긴 ‘보조개 과일’을 최대 30% 할인된 가격에 선보인다.

건강 정보를 스스로 탐색하고 관리하는 ‘건강지능(HQ)’ 트렌드를 반영해 ‘베러 푸드존’도 처음 도입했다. 고영양 제품은 ‘업’, 저칼로리·저당 제품은 ‘다운’, 유기농 상품은 ‘오가닉 앤 트렌디’로 구분해 소비자가 쉽게 제품을 선택할 수 있도록 했다.

신선 식품의 품질을 현장에서 직접 보고 느낄 수 있는 경험형 콘텐츠도 강화했다. 수산 코너의 경우 참치 유통사 사조와 협업해 ‘라이브 스시바’를 선보이는 등 ‘셰프의 오마카세’, ‘참치 잡는 날’ 등 상품화 현장을 직접 경험할 수 있다. 고객이 생선, 야채, 양념의 조합을 직접 선택할 수 있는 즉석 수산 가정간편식(HMR) 코너도 마련했다.

대치동 유명 반찬 전문점 ‘맛있는 찬’과 협업한 ‘한식 아카이브’에서는 170여 종 반찬과 함께 나물·전류 등을 직접 담을 수 있는 셀프바를 선보인다. 두부와 떡을 매장에서 직접 제조하는 코너도 만나볼 수 있다.

롯데백화점은 노원점 레피세리 오픈을 기념해 다채로운 행사를 펼친다. ‘1등급 암소 한우’를 100g당 9900원에. 설향 딸기(500g)를 5000원 특가에 내놓는 등 409개 품목을 할인 판매한다. 이 밖에도 2+1 등 브랜드별 특별 혜택은 물론 선착순 1000명에게는 레피세리 바쿠백을 증정한다.

롯데백화점 관계자는 “레피세리는 최고급 식자재를 취급하는 롯데백화점의 프리미엄 식료품점으로 특히 노원점의 경우 개인의 취향에 최적화된 1대1 맞춤형 신선 미식 플랫폼을 구현했다”면서 “앞으로 극한의 취향 큐레이션과 현장의 생동감을 갖춘 진화형 슈퍼마켓을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.