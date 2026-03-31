제주, 4대 과기원 ‘연합캠퍼스’ 유치…타운홀 미팅 후속조치 속도

오영훈 지사 31일 기자회견서 분야별 후속조치 착수 렌터카 전기차러 전환···요금 반값 ‘전기예보제’ 눈길

제주도가 지난 30일 이재명 대통령 주재로 열린 타운홀 미팅의 후속조치에 본격 착수했다.

오영훈 제주지사는 31일 오전 제주도청 기자실에서 기자회견을 열고 “3개 부처 장관이 발표한 정책이 차질 없이 실행된다면 제주는 확고한 미래 성장의 기반을 더 깊고 단단하게 뿌리내리게 될 것”이라고 밝혔다.

앞서 열린 타운홀 미팅에서는 3개 부처가 제주 미래 발전을 위한 정책 패키지를 발표했다. 과학기술정보통신부는 카이스트(KAIST)를 포함한 4대 과기원 연합캠퍼스를 제주에 조성하겠다고 밝혔다.

기후에너지환경부는 2024년 6월 이후 약 21개월간 중단됐던 재생에너지 발전사업 허가를 30일자로 재개했다. 2030년까지 재생에너지 설비를 현재 1.1GW(기가와트)에서 2.5GW 이상으로 확대하겠다고 밝혔다. 에너지저장장치 확충·히트펌프 보급·그린수소 생태계 조성 등 7대 혁신실증 프로젝트도 함께 추진키로 했다.

도는 연합캠퍼스 조성을 위한 후속조치로 과기부, 국가과학기술자문회의와 함께 공동 추진단을 즉시 가동하고, 구체적인 실행 로드맵을 마련하겠다고 밝혔다.

연구와 휴양이 결합된 ‘랩케이션(Lab-cation)’ 활성화를 위해 연합캠퍼스 내 랩케이션 센터 구축 등도 조속히 추진한다는 방침이다.

에너지 분야에 대한 후속조치는 더욱 속도가 붙을 전망이다.

오 지사는 이날 “전기자동차 보급 목표를 보다 공세적으로 설정하고, 히트펌프를 활용한 일상의 전기화를 통해 에너지 전환의 속도를 한층 더 끌어올릴 것”이라고 밝혔다.

도는 전기차 전환과 관련해 모든 이동 수단의 탄소중립 일정을 앞당기는 방안을 검토하고, 렌터카 업체들과 전기차 전환 협약을 추진한다.

특히 재생에너지가 넘쳐나는 시간대를 미리 알리는 ‘탐라는 전기예보제’를 활용하면 전기차 요금을 절반 수준으로 낮추는 동시에 도내 전기차를 거대한 에너지 저장 장치로 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.

오 지사는 또 “바람과 햇빛이 도민의 소득으로 연결되는 구조도 조속히 실현하겠다”면서 “연내 도민 참여형 재생에너지 펀드 제도를 마련하고, 내년 상반기까지 관련 제도를 정비하겠다”고 밝혔다.

이 밖에도 도는 히트펌프 보급 대상을 현재 단독주택 중심에서 공동주택·사회복지시설·어린이집·숙박업소·종교시설까지 단계적으로 확대한다. 모든 공공건물과 민간 주택으로 태양광 설치를 확대하는 세부 계획도 수립한다.