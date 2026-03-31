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본문 요약

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 2026년도 전국 수목원·정원 스탬프 투어 '아름다운 동행'을 인공지능 기반 모바일 시스템으로 전면 개편하고 참여 기관을 전국 72곳으로 확대 운영한다고 31일 밝혔다.

아울러 전국 수목원·정원을 하나로 연결하는 통합 플랫폼 구축을 통해 기관 간 상생 협력은 물론 지역 관광 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

강신구 국립세종수목원 원장은 "AI 기반 모바일 스탬프 투어를 통해 국민 누구나 쉽고 편리하게 전국 수목원·정원을 체험할 수 있게 됐다"며 "많은 국민이 참여해 자연의 가치를 느끼고 자연과 교감하는 의미 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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AI로 찍는 ‘자연 여행’···전국 수목원 72곳 스탬프 투어 대전환

입력 2026.03.31 15:27

  • 강정의 기자

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종이 스탬프→모바일 전환

참여기관 확대·관광 활성화 기대

2026년 스탬프투어 운영 홍보물. 한국수목원정원관리원 제공

2026년 스탬프투어 운영 홍보물. 한국수목원정원관리원 제공

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 2026년도 전국 수목원·정원 스탬프 투어 ‘아름다운 동행’을 인공지능(AI) 기반 모바일 시스템으로 전면 개편하고 참여 기관을 전국 72곳으로 확대 운영한다고 31일 밝혔다.

국립세종수목원이 주관하는 국민참여형 프로그램 ‘아름다운 동행’은 2022년 18개 기관으로 시작해 참여 범위를 넓혀왔다. 올해부터는 전국 주요 수목원과 정원이 대거 참여하면서 규모가 확대됐다.

특히 기존 종이 스탬프 방식에서 벗어나 AI 기반 모바일 시스템을 도입한 것이 가장 큰 변화다. 참여자는 스마트폰 애플리케이션을 통해 간편하게 스탬프를 적립할 수 있으며 누적 방문 횟수에 따라 자생식물 모양의 기념주화를 받을 수 있다.

국립세종수목원은 이번 개편으로 관람객 접근성과 이용 편의성이 크게 향상될 것으로 보고 있다. 아울러 전국 수목원·정원을 하나로 연결하는 통합 플랫폼 구축을 통해 기관 간 상생 협력은 물론 지역 관광 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

강신구 국립세종수목원 원장은 “AI 기반 모바일 스탬프 투어를 통해 국민 누구나 쉽고 편리하게 전국 수목원·정원을 체험할 수 있게 됐다”며 “많은 국민이 참여해 자연의 가치를 느끼고 자연과 교감하는 의미 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

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