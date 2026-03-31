희소 질환 투병 셀린 디옹 파리 무대에 오른다

희소 신경 질환 투병 중인 캐나다 출신 팝스타 셀린 디옹이 9월 다시 콘서트 무대에 오른다. 투병 사실을 공개한 2022년 12월 이후 3년 9개월 만의 정식 콘서트 복귀다.

디옹은 58세 생일인 지난 30일(현지 시간) 인스타그램에 “9월부터 잊지 못할 10회 파리에서 공연을 연다”고 알렸다. 홍보 영상에서 “올해 인생 최고의 선물을 받게 됐다. 그 선물은 여러분을 다시 만나고, 파리에서 공연할 기회다. 지난 수년 여러분이 정말 그리웠다”고 말했다. 건강 상태를 두고는 “몸 상태가 좋고, 강해졌다. 기분도 좋다. 다시 노래하고, 춤도 조금 추고 있다”고 했다.

디옹은 2022년 ‘전신 근육 강직인간증후군(Stiff-Person Syndrome·SPS)’을 앓고 있다는 사실을 공개했다. 2023년 예정한 세계 순회공연도 건강 문제로 취소했다. 2024년 7월 파리 올림픽 개막식 공연 때 깜짝 등장해 에디트 피아프의 ‘사랑의 찬가’를 불렀다. 개막식 공연 전엔 질환의 고통과 복귀 준비 과정 등을 담은 아마존 다큐 <아이 엠: 셀린 디옹(I Am: Celine Dion)>도 내놓았다. 그는 다큐에서 “달릴 수 없다면 걷고, 걸을 수 없다면 기어가겠다. 멈추지 않을 것”이라고 복귀 의지를 다졌다.

디옹은 9월 12일부터 5주 동안 파리 라데팡스 아레나에서 10회 공연을 연다.

디옹은 1988년 유로비전송 콘테스트에 나가 처음 이름을 알렸다. 1997년 영화 <타이타닉> 삽입곡 ‘My Heart Will Go On’으로 전 세계에서 큰 인길를 끌었다.