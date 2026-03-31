오늘의 인사-금융위, 재경부, 신문윤리위 외

■재정경제부 ◇서기관 승진 △공공정책국 공공정책총괄과 안기용
■우주항공청 ◇과장급 △인공위성임무설계프로그램장 박성원 △지구관측위성프로그램장 김응현 △항법통신위성프로그램장 이병선 △우주과학탐사임무설계프로그램장 권지훈 △우주과학프로그램장 강현우 △항공혁신임무설계프로그램장 김기석 △항공소재부품프로그램장 최미진 △미래항공기프로그램장 이광병
■농촌진흥청 ◇과장급 직위승진 △국립농업과학원 농촌환경안전과장 김상범 △〃 기획조정과장 정광호 △〃 기초식량작물부 중북부작물연구센터장 서정필 △국립원예특작과학원 원예작물부 채소기초기반과장 최학순 △〃 원예작물부 과수기초기반과장 김윤경 △〃 인삼특작부 특용작물재배과장 박부희 △국립축산과학원 축산자원개발부 가금연구센터장 김경운
■금융위원회 ◇팀장급 전보 △금융공공데이터팀장 김현수
■한국신문윤리위원회 △주간뉴스총괄 심의위원 박선호 △심의위원 인교준
■한국무역협회 ◇실장급 신규 보임 △차이나데스크 실장 진실 △안전관리팀장 김인근 ◇실장급 전보 △비서실장 이상헌 △홍보실장 박세범 △스타트업글로벌성장실장 심윤섭
■한국경영자총협회 ◇승진 △노동정책본부 본부장 황용연(이사 대우)△경제조사본부 본부장 하상우(이사 대우) △회원지원본부 본부장 이정우 △연수운영팀 팀장 전영기 △산재예방정책팀 팀장 이강섭 ◇전보 △고용·사회정책본부 본부장 이상철 △홍보실 실장 임영태 △상생지원팀 팀장 홍종선 △회원지원팀 팀장 최영록
■한국거래소 ◇상임이사 △송기명
■KT ◇부사장 승진 △Customer부문장 박현진 △Enterprise부문장 김봉균 △네트워크부문장 김영인 △IT부문장 옥경화 △KT Estate 경영기획총괄 김영진 △KT CS 대표이사 지정용 ◇외부 영입 △법무실장 송규종 부사장 △정보보안실장 이상운 전무 △AX사업부문장 박상원 전무 <임원 승진> ◇부사장 승진 △KT 김영인 옥경화 △그룹사 김봉균 김영진 박현진 지정용 ◇전무 승진 △KT 권혜진 권희근 허태준 △그룹사 김상균 최경일 ◇상무 승진 △KT 김대현 김대회 김범민 김병진 박재형 백승택 신세범 예범수 오범석 이성환 이승호 이영호 이진형 전명준 최세준 최옥진 한종욱 △그룹사 강현구 박세주 정영훈 ◇상무보 승진 △고영근 김광희 김병찬 김승화 김재현 김종혁 김종희 김준영 박광수 박성우 박승영 박예경 박종일 성종석 송광성 신동균 신동호 오홍석 이운문 이중혁 임호준 정용섭 정은배 조봉철 주석훈 주윤석 지윤택 최진해 허재호
■하나투어 <본사> ◇전무 승진 △지방사업본부 고기봉 △상품기획(MD)본부 김창훈 ◇상무(A) 승진 △재무본부 이진호 ◇상무(B) 승진 △호텔/현지투어공급부 유봉기 △온라인개발랩 이길주 △법무총무부 채철훈 ◇상무보 승진 △상품기획지원부 서인철 △상해법인 오성창 △온라인기획상품영업부 유승렬 <계열사·자회사> ◇상무(B) 승진 △하나투어비즈니스 항공운영부 손태완
■현대해상 ◇부장 전보 △대구AM사업부장 이진호 ◇부장 승진 △부산AM사업부장 박선영 △소비자기획파트장 박준호
■한겨레신문사 ◇경영기획본부 △경영기획실 인재개발부장 박정웅 △독자마케팅국 독자서비스1부 수도권팀장 김태영 △〃 독자서비스2부 서울앤팀장 이원세 △〃 독자서비스1부 영남1데스크 전철홍
■파이낸셜뉴스 ◇부국장 승진 △마켓부문 윤경현 △산업부문 전용기 △전략기획본부 AD기획국 현갑호 ◇부국장대우 승진 △편집부 황정 ◇부장 승진 △편집부 편집팀 임보라 △사회부 정지우 △전국부 최수상 ◇부장대우 승진 △편집부 편집팀 김재경 △전국부 이설영 ◇차장 승진 △편집부 디자인팀 정기현 △경제부 이유범 △경제부 박지영 △금융부 박소현 △정보미디어부 연지안 △산업부 강구귀 △증권부 김현정 △디지털콘텐츠실 디지털뉴스부 콘텐츠운용팀 이혁 △디지털콘텐츠실 콘텐츠개발팀 전인경 △디지털콘텐츠실 콘텐츠사업부 디지털마케팅팀 유형덕 ◇차장대우 승진 △편집부 디자인팀 박지혜 △중기벤처부 정상희 △국제부 박종원 △디지털콘텐츠실 콘텐츠개발팀 김현선 ◇보임 △영상미디어부장직무대행 최기원
■한국폴리텍대학 △성남캠퍼스 지역대학장 이영석 △전북캠퍼스 지역대학장 김미경
■연세대학교 의료원 ◇국장 △세브란스병원 약무국장 서리 김수현 △세브란스병원 사무국장 천병현 △강남세브란스병원 사무국장 김성수 △용인세브란스병원 사무국장 주수용 ◇팀장 △세브란스병원 약무팀장 조주희 △세브란스병원 조제팀장 김재송