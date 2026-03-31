무력충돌중 아프간·파키스탄에 닷새째 폭우…홍수로 45명 사망

아프가니스탄과 파키스탄에서 폭우로 인해 홍수가 발생하고, 건물이 붕괴되면서 45명이 숨지고 74명이 다쳤다고 로이터통신이 30일(현지시간) 보도했다. 한달 넘게 무력 충돌이 이어지고 있는 두 나라에서는 지난 26일부터 닷새 동안 폭우가 이어지고 있다.

아프간에서는 폭우로 인한 홍수와 산사태로 28명이 숨지고 49명이 다쳤다. 아프간 국가재난관리청(ANDMA)은 1140가구가 피해를 입었으며 주택 130채가 완전히 파손되고 농경지도 침수됐다고 밝혔다. 대부분의 사망자는 파르완주, 마이단 와르다크주, 데이쿤디주, 로가르주 등 아프간 중부와 동부 일대에서 피해를 입었다. 30일도 일부 지역에서는 비가 내리고 있으며, 홍수의 위험이 계속되는 등 불안정한 상황이 이어지고 있다고 로이터는 전했다.

아프간과 국경을 맞댄 파키스탄 북서부 카이베르 파크툰크와주에서도 이 기간 폭우로 인해 주택 지붕과 벽이 무너지는 등 피해가 잇따랐다. 이 지역에서는 어린이 14명을 포함해 적어도 17명이 사망했으며, 25명이 부상을 당했다고 파키스탄 파크툰크와주 재난관리 당국이 밝혔다.

아프간 당국은 기상 상황이 여전히 불안정해 앞으로 며칠 동안 전국 34개 주 가운데 최소 15개 주에서 강풍과 돌발 홍수가 발생할 가능성이 있다고 예보했다.

로이터는 유엔이 아프간과 파키스탄 모두 극한 기상 현상과 기후 변화에 취약한 국가로 꼽고 있다고 전했다. 지난해 6∼8월 파키스탄 몬순 우기 때는 대홍수가 발생해 1000명가량이 숨졌다. 앞서 2022년에는 파키스탄에서 기록적인 홍수와 폭우로 1700명이 넘게 사망했고, 경제적 손실은 400억달러(약 55조6000억원)에 달했다.

지난해 11월 발표된 유엔개발계획(UNDP) 보고서에 따르면 지난해 아프간에서는 지진, 홍수, 가뭄으로 주택 8000채가 파손됐으며 공공 서비스가 마비되기도 했다.

아프간과 파키스탄은 지난달 26일부터 한달 넘게 무력 충돌을 이어가고 있다. 군인은 물론 민간인 피해도 늘어나고 있다. 전날에도 아프탄 탈레반 정권은 파키스탄의 공습으로 동부 쿠나르주 아사다바드 외곽 농촌 지역에서 민간인 1명이 숨지고 16명이 다쳤다고 주장했다. 함둘라 피트라트 탈레반 정권 부대변인은 부상자 모두 여성과 어린이라고 덧붙였다.

양국의 무력 충돌은 파키스탄이 지난달 22일 아프가니스탄 곳곳에 있는 파키스탄탈레반(TTP) 근거지를 공격하면서 시작됐다. 나흘 뒤에는 아프간이 보복 공습에 나섰다. 파키스탄 정부는 2021년 미국을 몰아내고 아프가니스탄을 재점령한 탈레반이 TTP를 보호하고 있다고 주장하고 있다. 파키스탄과 아프가니스탄 국경 일대에 사는 파슈툰족이 결성했다는 점에서 아프가니스탄 탈레반과 뿌리는 같지만 별도의 조직인 TTP는 독립을 요구하며 파키스탄 곳곳에서 무장 테러를 주도하고 있다.