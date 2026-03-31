폭염에 일 쉬어도 보상···제주, 전국 최초 ‘일용직 노동자 기후보험’ 도입

공공 건설현장 일용직 노동자 대상 오는 8월부터 1억원이상 공사현장서

폭염과 같은 극한 기상으로 공사가 중단될 경우 공공 건설현장 일용직 노동자의 소득 손실 일부를 보상하는 ‘건설현장 기후보험’이 제주에서 전국 최초로 도입된다.

제주도는 올해 8월부터 1억원 이상 공공 건설현장 일용직 노동자를 대상으로 이 제도를 실시한다고 31일 밝혔다.

기후보험은 기상 지표가 사전에 정한 기준에 도달하면 약정 보험금을 지급하는 ‘지수형 보험’ 방식으로 운영된다. 이에 따라 폭염 등으로 옥외 작업이 중단됐을 경우 일용직 노동자의 소득 공백을 보전하게 된다. 가입 대상 노동자는 별도 자부담 없이 무료로 혜택을 받는다. 지난해 기준 1억원 이상 공공 건설현장은 140개 정도로 파악됐다.

도는 제도의 안정적 정착을 위해 보험협회 등과 실무 전담조직(TF)을 구성하고 4월부터 본격 가동한다.

실무 전담조직에서는 구체적인 가입 대상과 세부 보장 기준을 확정하고, 건설 관련 부서·협회·유관기관과 협력해 현장 중심의 홍보를 전개할 계획이다.

도는 기후보험이 기후위기에 가장 먼저 노출되는 일용직 노동자의 생계 불안을 덜어주는 실질적인 보호 장치가 될 것으로 기대하고 있다.

총사업비 10억원 가운데 제주도는 1억원을 부담하며, 나머지 9억원은 보험업권 상생기금으로 충당된다. 도는 지난 1월 금융위원회 ‘상생보험 공모사업’에 이 사업을 신청해 최우수 지방자치단체로 선정됐다. 지난 3월 금융위원회·보험업권과 ‘상생보험 업무협약’을 체결했다.

임홍철 제주도 기후환경국장은 “건설현장 기후보험은 전국으로 확산 가능한 ‘기후 복지’ 선도 모델이 될 것”이라고 말했다.