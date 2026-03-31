평균 9.2년 걸리는 ‘희귀질환 진단’ 줄인다···진단지원 1150명·전문기관 19개소로 확대

희귀질환 환자들이 병명을 알기 위해 여러 병원을 전전하는 이른바 ‘진단 방랑’ 고통이 줄어들 전망이다. 정부는 유전자 검사 지원 대상을 대폭 늘리고, 비수도권 희귀질환 거점 전문기관을 확충하는 등 지원체계 강화에 나섰다.

질병관리청은 ‘2026년 희귀질환 진단지원사업’을 본격 시행한다고 31일 밝혔다. 희귀질환은 질환 수가 많고 증상이 다양해 정확한 진단까지 평균 9.2년이 걸린다. 진단이 늦어지면 적절한 치료 시기를 놓치거나 산정특례 및 의료비 지원 등 국가 혜택에서도 장기간 소외될 수밖에 없다.

이러한 고충을 덜기 위해 정부는 올해 진단지원 규모를 지난해 810명에서 1150명으로 42% 확대했다. 대상 질환도 국가관리대상 희귀질환 1314개에서 1389개로 75개 늘리고, 관련 예산은 9억원에서 12억5000만원으로 증액했다.

전문기관도 확충했다. 질병청은 전남대병원과 울산대병원을 희귀질환 전문기관으로 추가 지정해 전국 전문기관을 17개소에서 19개소로 늘렸다. 희귀질환 전문기관은 환자가 다른 지역으로 이동하지 않고도 진단부터 치료, 사후관리까지 전주기 의료서비스를 받을 수 있는 권역별 거점 의료기관이다. 그동안 광주·울산·경북·충남에는 전문기관이 없어 지역 간 관리 공백이 발생해 왔다. 질병청은 광주와 울산을 우선 지정하고, 2027년까지 나머지 지역에도 단계적으로 전문기관을 지정할 방침이다.

사업 확대는 실질적 성과에 바탕을 두고 있다. 지난해 질병청이 전국 34개 참여 의료기관을 통해 810명에게 유전자 검사를 지원한 결과, 35.2%에 달하는 285명이 희귀질환으로 최종 확진 판정을 받았다. 이 가운데 212명(74.3%)은 산정특례 적용 대상으로 확인돼 본인부담금 경감 혜택으로 이어졌다. 확진 환자 가운데 36.9%(63명)는 증상 발현 후 10년 이상 진단받지 못한 사례로 파악됐다. 또 검사부터 결과 보고까지 걸리는 평균 시간은 26일로 전년보다 이틀 단축됐다.

다만 연간 진단지원 수요는 약 2700건에 달해, 지원 규모를 확대해도 여전히 현장 수요를 모두 감당하기에는 부족한 상황이다. 질병청은 향후 지원 규모를 지속 확대해 연중 상시 지원체계를 강화할 방침이다.

임승관 질병관리청장은 “희귀질환은 진단까지 장기간이 소요되는 경우가 많아 국가 차원의 지속적인 진단지원이 중요하다”며 “희귀질환 의심환자가 보다 신속하게 진단을 받고 필요한 치료와 지원으로 연계될 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.