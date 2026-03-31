리벨리온, 6400억 프리 IPO 투자 유치

국내 인공지능(AI) 반도체 스타트업 리벨리온이 6400억원 규모의 프리 IPO(상장 전 투자유치) 투자를 유치했다고 밝혔다.

리벨리온은 31일 국민성장펀드의 1호 기업으로 선정되면서 이같은 규모의 투자를 유치하고, 기업가치 3조4000억원을 달성했다고 밝혔다. 정부는 ‘K엔비디아’ 육성 프로젝트의 일환으로 국민성장펀드에서 2500억원, 산업은행이 500억원을 투자했다. 미래에셋그룹 등 민간 자본도 3000억원을 투자했다.

박성현 리벨리온 대표는 미 경제전문매체 CNBC에 앞으로 미국 진출을 본격화하겠다고 밝혔다. 박 대표는 “우리의 주요 목표는 이제 거대 연구소(빅테크)”라며 메타, xAI 등을 목표 고객사로 언급했다.

박 대표는 현재 미국 회사들과 몇 가지 시제품 관련 테스트를 진행 중이라고도 밝혔다. 그는 회사가 기업공개(IPO)를 준비 중이라면서도 상장 국가나 일정에 대해서는 언급하지 않았다.

박 대표는 회사가 매출로 이어질 수 있는 탄탄한 기반을 갖추고 있다면서도 “메모리칩 확보가 쉽지 않다. 하지만 우리의 수요는 엄청나게 많다”고도 말했다.

리벨리온은 AI 추론을 위한 신경망처리장치(NPU)를 설계하는 회사다. 추론 전용 칩 시장에서 엔비디아에 우회 인수된 그록(Groq)이나 세레브라스 등과 직접 경쟁하는 셈이다.