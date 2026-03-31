창간 80주년 경향신문

리벨리온, 6400억 프리 IPO 투자 유치

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국내 인공지능 반도체 스타트업 리벨리온이 6400억원 규모의 프리 IPO 투자를 유치했다고 밝혔다.

리벨리온은 31일 국민성장펀드의 1호 기업으로 선정되면서 이같은 규모의 투자를 유치하고, 기업가치 3조4000억원을 달성했다고 밝혔다.

정부는 'K엔비디아' 육성 프로젝트의 일환으로 국민성장펀드에서 2500억원, 산업은행이 500억원을 투자했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

리벨리온, 6400억 프리 IPO 투자 유치

입력 2026.03.31 16:04

수정 2026.03.31 17:01

펼치기/접기
  • 김유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국내 인공지능(AI) 반도체 스타트업 리벨리온이 6400억원 규모의 프리 IPO(상장 전 투자유치) 투자를 유치했다고 밝혔다.

리벨리온은 31일 국민성장펀드의 1호 기업으로 선정되면서 이같은 규모의 투자를 유치하고, 기업가치 3조4000억원을 달성했다고 밝혔다. 정부는 ‘K엔비디아’ 육성 프로젝트의 일환으로 국민성장펀드에서 2500억원, 산업은행이 500억원을 투자했다. 미래에셋그룹 등 민간 자본도 3000억원을 투자했다.

박성현 리벨리온 대표는 미 경제전문매체 CNBC에 앞으로 미국 진출을 본격화하겠다고 밝혔다. 박 대표는 “우리의 주요 목표는 이제 거대 연구소(빅테크)”라며 메타, xAI 등을 목표 고객사로 언급했다.

박 대표는 현재 미국 회사들과 몇 가지 시제품 관련 테스트를 진행 중이라고도 밝혔다. 그는 회사가 기업공개(IPO)를 준비 중이라면서도 상장 국가나 일정에 대해서는 언급하지 않았다.

박 대표는 회사가 매출로 이어질 수 있는 탄탄한 기반을 갖추고 있다면서도 “메모리칩 확보가 쉽지 않다. 하지만 우리의 수요는 엄청나게 많다”고도 말했다.

리벨리온은 AI 추론을 위한 신경망처리장치(NPU)를 설계하는 회사다. 추론 전용 칩 시장에서 엔비디아에 우회 인수된 그록(Groq)이나 세레브라스 등과 직접 경쟁하는 셈이다.

박성현 리벨리온 대표. 리벨리온 제공

박성현 리벨리온 대표. 리벨리온 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글