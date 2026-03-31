“노화에 따른 맞춤형 운동, AI와 함께 합니다” 사근 스마트헬스케어 센터 가보니

“이 나이 될 때까지 헬스라는 걸 안 해봐서 망설였죠. 그런데 내 맞춤형 기계로 운동을 하니 호기심도 생기고 재미있습니다.”

서울 성동구 ‘사근 스마트헬스케어 센터’가 문을 연 후 지금까지 1년 넘게 다니고 있는 권정애씨(77)는 “근육이 빠지는 게 문제였는데 운동을 하면서 근력도 늘었고, 가르쳐 주시는 분이 다정하게 설명해 줘서 즐겁게 참여한다”고 말했다.

지난 2024년 12월 문을 열어 올해로 운영 1년 3개월째에 접어든 ‘사근 스마트 헬스케어 센터(센터)’에는 매일 운동을 하러 온 중장년층 시민들로 붐빈다.

성동구는 60세 이상 성동구민과 근력 감소가 우려되는 중장년과 노인을 대상으로 근력 운동 및 영양 관리, 마음 치유 등 통합 서비스를 제공하는 사근 스마트 헬스케어 센터를 전국 최초로 설치했다.

성동구 관계자는 31일 “지역 돌봄 통합 지원 체계를 구축하기 위해 사근동에 선제적으로 1호 센터를 설치했고, 순차적으로 총 6곳에 설치를 완료한 상태”라고 말했다.

현재 성동구에는 지난달 문을 연 마장·성수센터를 비롯해 송정·금호·왕십리 센터까지 총 6개의 스마트헬스케어 센터가 운영 중이다.

센터가 일반 운동 시설과 구별되는 특징은 ‘맞춤형 인공지능(AI)기구’ 도입이다. AI기반 근력운동 기구가 개인 신체기능 수준에 맞는 운동 강도와 횟수를 적용하고, 운동 데이터를 축적·관리한다. 이 정보는 기계 인식용 개인 ID카드에 저장된다. AI는 신체기능을 주기적으로 재측정해 운동처방도 조정한다.

서재영 사근센터 건강운동관리사는 “객관적 수치에 맞춰 기구가 세팅되니 운동관리사들은 어르신과 소통에 집중하며 맞춤형 운동지도를 할 수 있어 더 효율적이다”라고 말했다.

실제 사근 센터의 지난해 운영성과 보고를 살펴보면 이용자 120명의 신체기능평가(SPPB) 평균점수는 첫 측정치보다 평균 1.03점 상승했다. SPPB가 1점 올라가면 사망률이 12~14% 떨어지고, 일상생활 장애 발생 위험도 6% 가량 감소된다. 특히 ‘노쇠군’으로 분류됐던 이용자 27명 중 24명이 1년 만에 건강군으로 상태가 호전되는 성과를 보였다.

김태경 사근동 노인복지관장은 “어르신들은 노화와 노쇠를 구분하지 못해 건강 관리를 놓치는 경우가 많다”며 “노쇠에 따른 신체 기능 저하 현상을 제대로 알려드리고, 노쇠 예방 교육을 하는 것도 이곳의 중요한 역할 중 하나”라고 말했다.

성동구는 통합 돌봄 시행에 맞춰 대상자 발굴도 적극 나서고 있다. 성동구 관계자는 “올해는 건강 취약 계층을 먼저 발굴하는 데 주력하고 있다”며 “주민센터 통합 돌봄 창구나 독거노인 맞춤 돌봄 수행 기관, 지역 모임 등을 직접 찾아다니며 대상자를 연계받고 있다”고 말했다.