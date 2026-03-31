이 대통령, 미 하원의원단에 “중동전쟁 때문에 많은 어려움…대한민국 발전 미국 기여 잊지 않아”

이재명 대통령은 31일 미국 하원의원들과 만나 “중동전쟁 때문에 많은 어려움을 겪고 있다”며 “대한민국에 조언해 줄 부분 있으면 조언을 듣고 싶다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 미 하원 코리아스터디그룹(CSGK) 대표단을 접견해 “전 세계가 지금 매우 복잡하고 어려운 상황인데 한국에 이렇게 관심 가져주셔서 국민들을 대표해서 감사 말씀드린다”며 이같이 밝혔다.

이날 접견에는 아미 베라(민주·캘리포니아), 라이언 징크(공화·몬태나), 마크 포칸(민주·위스콘신), 메리 게이 스캔런(민주·펜실베이니아), 질 토쿠다(민주·하와이), 패트릭 해리건(공화·노스캐롤라이나) 의원 등 6명이 참석했다. 이들은 미 의회 내 초당적 한국 연구모임인 코리아스터디그룹에 소속된 하원의원들이다. 코리아스터디그룹은 문재인 정부와 윤석열 정부 시절에도 방한해 대통령을 예방했다.

이 대통령은 “미국 의회에서 한국 문제에 관심을 가지고 특별히 연구 활동까지 해주신 점에 대해 특별히 높이 평가하고 한·미 관계 발전에도 큰 도움이 될 것으로 생각한다”며 “한·미 관계도 작년에 (도널드) 트럼프 대통령과 2차례 정상회담을 통해 이전보다는 훨씬 폭넓게 깊이 있게 발전하고 있다”고 전했다.

이 대통령은 “한국전쟁을 포함해서 대한민국이 발전하는데 있어서 미국이 크게 기여한 점을 우리는 잊지 않고 있다. 앞으로도 미국의 제조업 부흥이나 미국의 역할 확대에 대해서 대한민국도 관심 가지고 함께 최선의 역할을 하도록 노력하겠다”며 “앞으로 동북아시아의 평화와 안정 문제에 대해 트럼프 대통령을 포함한 미국 정부가 큰 역할을 해줄 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.

이 대통령은 또 “최근에 중동전쟁 때문에 전 세계 모든 국가들도 마찬가지이지만 우리도 많은 어려움을 겪고 있는데, 혹시 그 진척에 관한 의견이나 대한민국에 조언해 주실 부분 있으시면 그 조언을 듣고 싶다”고 말했다.