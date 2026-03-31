장동혁, 이정현 사퇴에 “결단 존중, 전남광주통합시장 출마 높게 평가”

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 31일 사퇴하면서 공천이 마무리되지 않은 경기지사 등 지역과 재·보궐선거의 공천 작업은 새로운 공관위가 이어받을 예정이다. 장동혁 대표는 이 위원장의 “결단을 존중한다”고 밝혔다.

이 위원장은 이날 서울 여의도 당사에서 기자회견을 열고 “1기 공관위는 시·도 공천이 마무리 단계에 이르렀고 경기지사 공천이 남은 상황에서 사실상 소임을 마쳤다고 판단한다”며 “남은 공천에 대해서는 새로운 공관위가 안정성 있게 맡는 게 적절하다고 보고 공관위원 전원 사퇴를 의결했다”고 말했다.

이 위원장의 사퇴는 이번이 두 번째다. 앞서 이 위원장은 대구시장 후보자 중 현역·중진을 컷오프(공천 배제)하려다 공관위원들의 반발에 부딪히자 위원장직을 사퇴했다가 이틀 만에 복귀했다.

이번 사퇴는 전남광주통합특별시장 출마 준비를 위한 것으로 보인다. 앞서 이 위원장은 페이스북에서 “공천이 마무리되는 대로 당이 필요로 하는 가장 어려운 곳에서 저의 역할을 다할 준비를 하겠다”며 현재 공천 신청자가 없는 호남 지역의 출마를 시사했다. 이 위원장은 회견 직후 기자들과 만나 출마 여부와 관련해 “제 문제는 별도로 말씀드릴 기회가 있을 것”이라고 말했다.

장 대표는 이날 페이스북에서 “그동안 국민 눈높이에 맞는 공천을 위해 애써주신 것에 감사드린다”며 “초대 전남광주통합시장 선거 출마라는 헌신적인 결단에 대해서도 높이 평가한다”고 했다.

국민의힘은 현재 16개 광역단체장 중 인천·충남·대전·세종·강원·울산·경남·제주 8곳은 공천을 마무리했다. 서울·충북·대구·경북·부산 등 5개 지역은 후보자 경선이 진행 중이다. 경기, 전북, 전남·광주는 아직 후보 구인 중이다.

아직 후보를 구인 중인 지역과 재·보궐선거의 공천 작업은 새로운 공관위를 꾸려 마무리할 예정이다. 앞서 공관위는 유승민 전 의원에게 경기지사 출마를 설득했으나 유 전 의원이 출마를 고사하면서 후보자를 확정하지 못했다. 이 위원장은 이날 공관위 회의 후 기자들과 만나 “경기지사와 관련해서는 다양한 채널로 노력했으나 본인(유 전 의원)의 뜻을 존중하기로 했다”고 밝혔다.

대구시장 후보에서 컷오프를 당한 이진숙 전 방송통신위원장은 이날 페이스북에서 “새로 구성되는 공관위는 컷오프된 이진숙·주호영 후보를 포함한 예비후보 9명 전원을 상대로 투명하고 공정한 경선 절차를 처음부터 다시 밟아야 한다”고 했다.