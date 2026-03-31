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본문 요약

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 31일 사퇴하면서 공천이 마무리되지 않은 경기지사 등 지역과 재·보궐선거의 공천 작업은 새로운 공관위가 이어받을 예정이다.

이 위원장은 이날 공관위 회의 후 기자들과 만나 "경기지사와 관련해서는 다양한 채널로 노력했으나 본인의 뜻을 존중하기로 했다"고 밝혔다.

대구시장 후보에서 컷오프를 당한 이진숙 전 방송통신위원장은 이날 페이스북에서 "새로 구성되는 공관위는 컷오프된 이진숙·주호영 후보를 포함한 예비후보 9명 전원을 상대로 투명하고 공정한 경선 절차를 처음부터 다시 밟아야 한다"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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장동혁, 이정현 사퇴에 “결단 존중, 전남광주통합시장 출마 높게 평가”

입력 2026.03.31 16:35

  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 31일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 사퇴 의사를 밝힌 뒤 회견장을 나서고 있다. 연합뉴스

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 31일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 사퇴 의사를 밝힌 뒤 회견장을 나서고 있다. 연합뉴스

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 31일 사퇴하면서 공천이 마무리되지 않은 경기지사 등 지역과 재·보궐선거의 공천 작업은 새로운 공관위가 이어받을 예정이다. 장동혁 대표는 이 위원장의 “결단을 존중한다”고 밝혔다.

이 위원장은 이날 서울 여의도 당사에서 기자회견을 열고 “1기 공관위는 시·도 공천이 마무리 단계에 이르렀고 경기지사 공천이 남은 상황에서 사실상 소임을 마쳤다고 판단한다”며 “남은 공천에 대해서는 새로운 공관위가 안정성 있게 맡는 게 적절하다고 보고 공관위원 전원 사퇴를 의결했다”고 말했다.

이 위원장의 사퇴는 이번이 두 번째다. 앞서 이 위원장은 대구시장 후보자 중 현역·중진을 컷오프(공천 배제)하려다 공관위원들의 반발에 부딪히자 위원장직을 사퇴했다가 이틀 만에 복귀했다.

이번 사퇴는 전남광주통합특별시장 출마 준비를 위한 것으로 보인다. 앞서 이 위원장은 페이스북에서 “공천이 마무리되는 대로 당이 필요로 하는 가장 어려운 곳에서 저의 역할을 다할 준비를 하겠다”며 현재 공천 신청자가 없는 호남 지역의 출마를 시사했다. 이 위원장은 회견 직후 기자들과 만나 출마 여부와 관련해 “제 문제는 별도로 말씀드릴 기회가 있을 것”이라고 말했다.

장 대표는 이날 페이스북에서 “그동안 국민 눈높이에 맞는 공천을 위해 애써주신 것에 감사드린다”며 “초대 전남광주통합시장 선거 출마라는 헌신적인 결단에 대해서도 높이 평가한다”고 했다.

국민의힘은 현재 16개 광역단체장 중 인천·충남·대전·세종·강원·울산·경남·제주 8곳은 공천을 마무리했다. 서울·충북·대구·경북·부산 등 5개 지역은 후보자 경선이 진행 중이다. 경기, 전북, 전남·광주는 아직 후보 구인 중이다.

아직 후보를 구인 중인 지역과 재·보궐선거의 공천 작업은 새로운 공관위를 꾸려 마무리할 예정이다. 앞서 공관위는 유승민 전 의원에게 경기지사 출마를 설득했으나 유 전 의원이 출마를 고사하면서 후보자를 확정하지 못했다. 이 위원장은 이날 공관위 회의 후 기자들과 만나 “경기지사와 관련해서는 다양한 채널로 노력했으나 본인(유 전 의원)의 뜻을 존중하기로 했다”고 밝혔다.

대구시장 후보에서 컷오프를 당한 이진숙 전 방송통신위원장은 이날 페이스북에서 “새로 구성되는 공관위는 컷오프된 이진숙·주호영 후보를 포함한 예비후보 9명 전원을 상대로 투명하고 공정한 경선 절차를 처음부터 다시 밟아야 한다”고 했다.

‘공천 전권’ 쥐고 돌아온 이정현…국힘 영남권 인적 쇄신 가능할까

이정현 국민의힘 공천관리위원장(사진)이 15일 장동혁 대표로부터 6·3 지방선거 공천에 관한 전권을 위임받고 위원장직에 복귀했다. 이 위원장은 “당에 전기충격과 같은 결단이 필요하다”고 밝혀 영남권 중진 의원 컷오프(공천 배제) 관철을 시도할 것으로 분석된다. 다만 당 주류인 영남권 현역 의원들의 거센 저항이 예상되는 데다 컷오프를 한다 해도 혁신 의...

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https://www.khan.co.kr/article/202603291518001

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