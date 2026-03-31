창간 80주년 경향신문

김부겸 대구시장 출마에 민주당 “박빙 변화”…국민의힘은 “가슴 철렁”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 보수 강세 지역인 대구시장 출마를 전격 선언하자 민주당에서는 "판세가 박빙으로 변화하고 있다"는 기대 섞인 전망이 나왔다.

김 전 총리가 국민의힘 주자들을 큰 격차로 따돌리는 여론조사 결과가 전날 나왔다.

TBC가 리얼미터에 의뢰해 대구 거주 성인 804명을 대상으로 지난 28~29일 실시한 대구시장 적합도 조사 결과, 김 전 총리는 국민의힘 경선 후보들과의 다자대결에서 49.5%의 지지를 받아 1위를 차지했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

김부겸 대구시장 출마에 민주당 “박빙 변화”…국민의힘은 “가슴 철렁”

입력 2026.03.31 16:43

수정 2026.03.31 17:30

펼치기/접기
  • 이보라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 대구시장 선거 출마를 밝히고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 대구시장 선거 출마를 밝히고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 보수 강세 지역인 대구시장 출마를 전격 선언하자 민주당에서는 “판세가 박빙으로 변화하고 있다”는 기대 섞인 전망이 나왔다. 국민의힘에서는 “상수였던 대구가 격전지가 됐다”며 위기감이 번졌다. 김 전 총리가 국민의힘 경선 후보 6명과의 1대1 가상 대결에서 모두 오차범위 밖에서 우위를 보인 여론조사 결과가 나왔다.

31일 민주당에서는 김 전 총리의 출마로 대구시장 선거에 긍정적 전망이 확산하는 기류다. 김 전 총리는 이날 MBC 인터뷰에서 “과거에는 마른 땅에서 밭을 맨다 할 만큼 약간 답답한 상황이라면 그때보다는 분명히 해볼 만한 상황인 건 맞는 것 같다”며 “이번에 대구가 정말로 대전환을 할 수 있는 좋은 찬스라고 하시는 분들도 많이 느신 것 같다”고 말했다. 그는 홍준표 전 대구시장에 대해 “조만간 제가 한번 면담 신청을 하려고 한다”라고 말했다.

허소 민주당 대구시당위원장은 SBS 라디오에서 “박빙 열세에서 박빙으로 변해나가고 있다”며 “보통 (대구시장) 여론조사 결과에서 (민주당 후보 지지율을) 15%(포인트) 빼고 보는데 이 분위기에서는 10% 정도 빼고 봐도 될 것 같다”고 말했다. 그는 “이번에는 국민의힘에 대한 기대감과 신뢰가 매우 약화된 상황이기 때문에 해볼 만하다”고 말했다.

하헌기 전 민주당 상근부대변인은 YTN 라디오에서 국민의힘의 공천 갈등을 들며 “대구 시민들은 (국민의힘에 대해) 회초리가 아니라 몽둥이로 바꿔야겠다고 생각할 것”이라며 “저희가 특별히 뭘 안 해도 표가 (매일) 100표씩 깎이고 있다”고 말했다.

한 민주당 의원은 “역대 대선에서 문재인 전 대통령과 이재명 대통령이 대구에서 모두 20% 초반대의 득표율을 얻었다”라며 “냉정하게 말하면 당장 내일 투표한다면 진다고 본다. 낙관은 금물”이라고 했다.

김 전 총리가 국민의힘 주자들을 큰 격차로 따돌리는 여론조사 결과가 전날 나왔다. TBC가 리얼미터에 의뢰해 대구 거주 성인 804명을 대상으로 지난 28~29일 실시한 대구시장 적합도 조사 결과, 김 전 총리는 국민의힘 경선 후보들과의 다자대결에서 49.5%의 지지를 받아 1위를 차지했다. 2위인 추경호 의원(15.9%)을 30%포인트 넘게 앞섰다. 김 전 총리 지지율은 국민의힘 경선 후보 6명 지지율을 다 합친 36.1%보다 13.4%포인트 높았다. 김 전 총리는 국민의힘 경선 후보 6명과의 가상 대결에서도 모두 앞섰다. 특히 추 의원과의 대결에서 52.3%대 36.6%를 기록했다. 자동응답(ARS) 방식으로 수행한 이 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5% 포인트이며 응답률은 6.7%다.

국민의힘에서는 비관론이 커졌다. 박정하 국민의힘 의원은 SBS 라디오에서 “대구는 상수로 놓고 있었는데 대구가 이렇게 격전지화된 것 자체를 보면 우리 당이 굉장히 위험하다는 생각이 든다”며 “어떻게 헤쳐나가야 될지 막막하다”고 말했다. 김용태 국민의힘 의원은 KBS 라디오에서 김 전 총리를 두고 “어려운 상대”라며 “본인들이 보수당을 만들겠다는 생각을 은연중에 드러낸 것 같다”고 말했다.

경선에서 컷오프(공천배제)당한 인사들이 대구시장에 무소속으로 출마해 보수 표심이 분산될 것이란 우려도 나온다. 김종혁 전 국민의힘 최고위원은 YTN 라디오에서 김 전 총리가 전날 “국민의힘을 버려야 대구가 산다”고 말한 데 대해 “가슴이 철렁하더라”라며 “저쪽에서는 총력으로 똘똘 뭉쳐 밀어붙이고 있는데 우리 쪽에서는 서로 싸우느라 타격이 얼마나 클까 생각이 든다”로 말했다. 한 국민의힘 초선 의원은 “지금대로라면 국민의힘 후보로는 추경호 의원이 유력한데, 추 의원은 윤석열 전 대통령 계엄 해제 표결 방해 혐의로 재판을 받고 있다”며 “적합한 후보인지 의문”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글