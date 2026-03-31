‘보수와 진보’ 갈등 인식률 높아졌다…최저 주거기준 미달 가구 7년 만에 늘어

지난해 국민 10명 중 8명이 우리 사회 ‘보수와 진보’ 간 갈등 정도가 심각하다고 느끼는 것으로 나타났다. 2024년 주거 취약 가구가 7년 만에 다시 늘어나는 등 취약계층 삶의 기반은 악화했다. 지난해 외롭다고 느끼는 비중은 줄고 여행은 코로나19 이전 수준을 회복하는 등 긍정적인 변화도 확인됐다.

국가데이터처가 31일 발표한 ‘2025 한국의 사회지표’를 보면, 지난해 ‘보수와 진보’의 갈등을 심각하다고 꼽은 국민 비중은 80.7%로 집계됐다. 1년 전 보다 3.2%포인트 늘었다. 이는 2024년 12·3 불법계엄 이후 국민 인식이 처음 반영된 수치다.

‘보수와 진보’의 갈등 인식률은 8개 항목 중에 가장 높았다. 이어 ‘빈곤층과 중·상층’(74%), ‘근로자와 고용주’(69.1%) 순이었다. ‘근로자와 고용주’(66.4→69.1%), ‘종교 간’(51.8→52.0%) 분야에서는 갈등 인식률이 1년 전보다 각각 2.7%포인트, 0.2%포인트 확대됐다.

연령대별로 보면, 30대는 다른 연령대에 비해 ‘빈곤층과 중·상층’ ‘근로자와 고용주’ ‘수도권과 지방’, 종교 간의 사회갈등 인식률이 높았다. 19∼29세는 ‘보수와 진보’ ‘개발과 환경보존’ ‘노인층과 젊은층’을 갈등이라고 인식하는 비율이 높았다. 50대는 남녀 갈등 인식률이 가장 높았다.

빈곤층의 주거 환경은 나빠졌다. 2024년 기준 최저 주거 기준에 미달하는 가구 비중은 3.8%였다. 1년 전(3.6%)보다 0.2%포인트 증가해 2017년 이후 7년 만에 처음으로 상승했다. 유형별로 보면, 면적 기준 미달 가구 비중은 수도권(3.8%)이 가장 높았고, 시설 기준과 침실 기준 미달 가구는 도 지역(각각 2.8%, 0.2%)이 가장 높았다.

지난해 사교육 참여율은 75.7%로 1년 전보다 4.3%포인트 감소했다. 전체 학생 1인당 월평균 사교육비도 45만8000원으로 3.5% 줄었다. 다만 고소득 가구일수록 사교육비 지출이 증가하는 경향을 보여 ‘사교육 양극화’ 현상이 뚜렷했다.

지난해 자기 삶에 만족하는 응답자 비중은 80.8%로 1년 전(75.6%)보다 5.2%포인트 늘었다. 삶의 만족도는 저소득층일수록 낮은 경향을 보였다. 월 소득 500만원 이상∼600만원 미만인 응답자가 85.5%로 가장 높았고, 100만원 미만인 응답자는 63.6%로 가장 낮았다. 100만원 이상~300만원 미만인 응답자의 삶의 만족도는 70%대에 머물렀다.

사회적 고립감은 감소했다. 지난해 ‘외롭다’고 응답한 비율은 16.9%로 1년 전보다 4.2%포인트 줄었다. ‘아무도 나를 잘 알지 못한다’라고 응답한 비율은 15.1%로 1년 전(16.2%)보다 1.1%포인트 감소했다.

여행은 코로나19 대유행 이전 수준을 회복했다. 지난해 우리나라 13세 이상 인구 중 70.2%가 지난 1년간 국내를 여행한 경험이 있었다. 2년 전 조사(66.7%)보다 3.5%포인트 높아졌다. 해외 여행을 다녀온 사람 비율은 31.5%로 2년 전(15.1%)보다 2배 이상 늘어 역대 최고 수준을 기록했다.