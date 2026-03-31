양주 공장에서 ‘폭발 추정’ 화재···3명 부상

31일 오후 3시49분쯤 경기 양주시 백석읍에 있는 한 섬유 관련 공장에서 불이 났다.

소방 당국에 따르면 이 불로 3명이 경상을 입었고, 17명이 자력 대피했다.

소방 당국은 오후 4시11분쯤 대응 1단계를 발령하고, 소방차 등 장비 40대와 인원 97명 등을 동원해 불길을 잡고 있다.

불은 공장 내부 폭발로 인해 발생한 것으로 추정된다.

양주시는 재난 문자를 통해 백석읍 홍죽리 939-2 일원 공장에서 화재가 발생했다며 대피를 당부했다.