홈플러스 “익스프레스 인수의향서, 복수 기업서 제출”

홈플러스 회생 여부를 좌우할 기업형 슈퍼마켓(SSM) ‘홈플러스 익스프레스’(익스프레스) 분리 매각에 복수의 기업이 신청했다.

홈플러스는 31일 “인수의향서 접수 마감일인 이날 복수 업체가 익스프레스 인수의향서를 제출한 것으로 확인됐다”고 밝혔다.

다만 “현재 매각 주관사가 협의를 진행하고 있어 이번에 인수의향서를 제출한 업체명과 상세 인수조건은 알려지지 않았다”며 “진행 상황에 따라 향후 추가 제출 가능성이 있는 것으로 알려졌다”고 설명했다.

익스프레스 분리 매각은 최근 기업회생 절차 연장을 반복 중인 홈플러스 자구책 중 핵심이다.

업계에서는 익스프레스 인수를 원하는 기업으로 SSM 사업을 영위 중인 GS리테일과 롯데쇼핑 등 유통 대기업을 예상한다. 유진그룹도 실사를 마치고 익스프레스 인수를 검토 중이었으나 인수의향서는 제출하지 않은 것으로 알려졌다.

익스프레스는 전국에 293개 점포가 있으며, 연 매출이 1조1000억원에 달한다. 현재 익스프레스 시장 가치는 3000억원대로, 홈플러스가 처음으로 익스프레스 분리 매각을 추진했던 2년 전 1조 원에는 크게 못 미치는 수준이다.