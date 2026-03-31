이스라엘의 이란 지도부 ‘표적 암살’ 성공은 AI 활용이 결정적···“표적 동선까지 수집”

이스라엘이 이란과의 전쟁에서 이란 지도부를 효율적으로 표적 공습할 수 있었던 배경에는 오랜 기간 쌓아온 첩보 수집 능력과 인공지능(AI)의 활용이 결정적 역할을 했다고 워싱턴포스트(WP)가 보도했다.

WP는 30일(현지시간) 이스라엘 군·정보 고위 관계자들을 인용해 당국이 최근 몇 년간 AI 등 새로운 기술을 활용해 표적 암살 작전을 고도화했다고 전했다.

이스라엘 당국은 수년간 이란 지도부 인사들의 위치와 동향에 대한 최신 정보를 수집해왔다. 이스라엘 대외 정보기관 모사드와 사이버 정보 부대 ‘8200부대’ 등이 첩보 수집을 담당하고 있다. 이스라엘 관계자들은 당국이 이란 정부 내부 인사들을 포섭할 뿐만 아니라 거리의 폐쇄회로(CC)TV, 결제 플랫폼 등도 정보 수집에 활용하고 있다고 말했다.

이스라엘 관계자들은 이렇게 수집한 데이터들을 새로운 기밀 AI 플랫폼이 분석하고 있다고 말했다. 이 플랫폼은 표적들의 생활과 동선에 대한 단서를 추출하도록 프로그래밍된 것으로 알려졌다.

이스라엘 싱크탱크 국가안보연구소의 라즈 짐트 연구원은 “AI의 발전은 이스라엘이 항상 가지고 있었지만 이전에는 처리할 수 없던 데이터를 활용할 수 있는 방법을 제공했다”고 말했다. 이스라엘 관계자들은 표적 암살 작전에서 AI 기술 활용을 지난 10년간 가장 중요한 첩보 기술 발전 중 하나로 평가했다고 WP는 전했다.

이란, 레바논, 가자지구 등에서 분쟁을 벌여온 이스라엘은 수개월 전 미리 폭탄을 설치해두거나 아파트 창문으로 침투할 수 있는 무인기(드론), 스텔스 전투기에서 발사되는 초음속 미사일 등을 활용해 표적 암살 작전을 수행해왔다.

이스라엘 당국은 지난 1년간 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자와 그의 최측근 참모들을 일컫는 ‘그룹 오브 파이브’의 회동을 감시한 결과 지난달 28일 공습이 가능했다고 이스라엘 관리들은 말했다. 당시 저녁으로 예정됐던 회담이 아침으로 변경됐다는 첩보를 이스라엘이 수집해 공격 일정이 변경되기도 한 것으로 알려졌다.

이란이 자국민들의 인터넷 접속을 통제하기 위해 국내 통신 트래픽을 중앙 집중식 허브를 통하도록 한 것은 이스라엘 당국이 침투하기 좋은 환경을 만들어냈다. 한 전직 서방 정보 관계자는 이와 관련해 “이스라엘 요원들이 정권의 경호원, 고문, 친척들이 주고받는 e메일과 메시지, 통화를 싹쓸이할 수 있는 관측 지점을 제공했을 것”이라고 말했다.

이스라엘군의 집계에 따르면 개전 이후 이스라엘은 이란 고위 지도부 250여명을 사살했다. 미국과 함께 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자를 표적 공습한 것을 시작으로 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장, 모하마드 파크푸르 이슬람혁명수비대 사령관, 알리 삼카니 이란 최고지도자 군사고문 등을 사살했다.

하지만 이스라엘의 이란 지도부를 상대로 한 표적 공습이 전쟁의 명분으로 내세운 이란 정권 전복에는 큰 도움이 되지 않는 것으로 보인다고 WP는 짚었다. 지도부 사살 후 그 공백을 강경파가 채우고 있으며 이란 당국의 탄압으로 반정부 시위 등도 벌어지지 않고 있다.