부메랑 된 이란 수뇌부 암살···“협상단 권한 의문, 이란 지도부 혼란에 소통도 어려워”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상에 대해 “새롭고 합리적인 정권과 진지한 논의를 진행하고 있다”고 밝혔지만 주요 지도부가 대거 사망한 상황에서 이란 협상단의 권한과 역량을 갖고 있는지에 대한 의문이 제기되고 있다. 마코 루비오 미 국무장관은 “이란 내부에서 어떻게 의사 결정이 이뤄지는지 정확히 알 수 없다”며 이를 인정하는 발언을 했다. 트럼프 대통령은 이란에 신속한 종전 협상 체결을 압박하고 있지만, 이란 수뇌부 대부분을 제거한 것이 오히려 부메랑이 돼 협상 진행을 방해하고 있는 모양새다.

트럼프 대통령은 29일(현지시간) 현재 협상을 진행중인 이란 지도부를 “세번째 정권”이라 지칭하며 “완전히 다른 집단과 협상하고 있다. 나는 이를 정권 교체로 간주한다”고 말했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인도 30일 현 지도부가 이전보다 “더 합리적”이라며 “이란에서 공개적으로 나오는 언급은 비공개적으로 오가는 것과 많이 다르다”고 말했다.

트럼프 대통령은 뉴욕포스트와 한 인터뷰에서 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 협상 중이라고 밝혔지만, 갈리바프 의장은 곧바로 이를 부인하며 “욕망을 뉴스로 부추기면서 동시에 우리 나라를 위협하고 있다”고 비판했다.

미·이란의 종전 협상을 둘러싼 난맥상은 이스라엘의 이란 지도부에 대한 대규모 표적 암살에서 비롯한 지도부 붕괴와 혼란을 반영한다. CNN은 이란 내부에서 누가 종전 협상을 결정할 최종 권한을 갖고 있는지도 불확실하며, 현재 협상단이 협정에 서명하고 이행할 권한을 갖고 있는지도 알 수 없다고 지적했다.

중동 지역 소식통은 “(회담 개최 예정지인) 이슬라마바드에 나타나는 사람이 이란 정권의 권한을 대표한다고 말할 수 있는 사람은 아무도 없다”고 말했다.

트럼프 행정부는 아바스 아라그치 이란 외교장관과 갈리바프 의장과 간접 메시지를 주고받는 것으로 알려졌다. 미국 측은 갈리바프 의장이 새로운 최고지도자 모즈타바 하메네이에게 영향력을 행사할 수 있는 유일한 인물로 보고 있다. 하지만 모즈타바의 생사 역시 불분명한 상황이며, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 강경파가 실질적 권한을 행사하고 있다는 분석도 있다.

루비오 장관은 알자지라 인터뷰에서 모즈타바에 대해 “아무도 그를 본 적 없고, 아무도 그의 소식을 들은 적이 없다”며 “이란 내부에서 어떤 방식으로 의사 결정이 이뤄지는지 알 수 없다”고 말했다. 그는 “이란 내부 일부 인사들과 메시지가 오가고 있고, 일부 직접 접촉도 진행 중”이라며 “주로 중재자를 통한 것이지만 일정 수준의 대화가 있다”고 밝혔다.

또 ABC 인터뷰에서 현 정권 지도부에 대해 “이 사람들이 책임자가 돼 실제 일을 해낼 능력이 있는지 지켜봐야 한다. 우리는 그것을 시험해볼 것”이라고 말했다.

이란 정권 혼란으로 인한 협상 난항은 미국 스스로 자초한 일이기도 하다. 뉴욕타임스(NYT)는 이란 지도부가 혼란과 편집증에 빠져 있으며, 이스라엘의 표적이 될까 두려워해 통화를 꺼리고 직접 만나지도 못하면서 소통에 어려움을 겪고 있다고 보도했다.

트럼프 대통령은 처음 제시한 전쟁 기간 4~6주를 넘기지 않기 위해 종전 협상을 재촉하고 있지만, 이란 정권의 내부 소통과 의사 결정이 어려워지면서 미국과의 협상이나 양보안에 대한 내부 합의를 도출하기도 어려워졌다. 이란 협상단이 자국 정부가 무엇을 양보할 의향이 있는지, 정권 내 누구에게 물어봐야 하는지조차 알지 못할 수도 있다고 NYT는 지적했다. 트럼프 대통령도 인정했듯, 공습으로 이란 정권 내부에서 보다 합리적·실용적으로 알려진 인물들이 거의 사망했으며, 안보·군사 및 민간 결정권자들의 연결 고리가 끊어진 상황이다. 이런 가운데 강경 혁명수비대의 국정 장악력이 커지고 있다.

파키스탄과 튀르키예의 중재자들은 이란 정권 관계자들과 소통하는 데 어려움을 겪고 있으며 단시간에 답변을 얻는 것이 어려워 대화에 더 많은 시간이 필요할 것으로 보고 있다고 CNN은 전했다.

협상 도중 두 차례 이란을 공격한 미국에 대한 이란 정권의 불신도 깊다. 이란 정권 일부 인사들은 트럼프 대통령이 미군을 추가 파병하고 지상군 투입과 에너지 시설 폭격을 위협하는 상황에서 미국과 협상을 진행하는 것에 반대하고 있는 것으로 알려졌다.

이란 외교부 대변인 이스마일 바가이는 미·이란 간 협상이 이뤄지지 않았다면서 “1년도 채 안 되는 기간 동안 두 차례에 걸쳐 외교를 배신당한 것을 잊지 않을 것”이라고 밝혔다.