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대구시장 출마 김부겸 “홍준표와 오랜 친분…면담 신청할 것”

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본문 요약

6·3 지방선거에서 대구시장 출마를 선언한 김부겸 전 국무총리가 31일 홍준표 전 대구시장에 면담을 신청하겠다고 밝혔다.

김 전 총리는 대구시장 여론조사에서 높은 지지율이 나오고 있는 것과 관련해 "과거에는 마른 땅에서 밭을 맨다고 할 만큼 약간 답답한 상황이라면 그때보다는 분명히 해볼 만한 상황인 건 맞는 것 같다"면서도 "많은 분이 저한테 충고하시는 건 지금 여론조사 돌리면 국민의힘 지지자들은 거의 답변을 안 하신다고 한다. 그래서 오는 착시"고 말했다.

김 전 총리는 "물론 이번에 변하지 않으면 안 된다, 대구가 정말로 대전환을 할 수 있는 좋은 찬스라고 하시는 분들도 많이 느신 것 같다"며 "전통적인 현재 민주당 지지층들 선택까지 합치면 양쪽이 경쟁해볼 만한 그런 상황은 된 것 같다"고 말했다.

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대구시장 출마 김부겸 “홍준표와 오랜 친분…면담 신청할 것”

입력 2026.03.31 17:44

  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김부겸 전 국무총리가 지난 30일 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 대구시장 선거 출마를 선언하고 있다. 연합뉴스

김부겸 전 국무총리가 지난 30일 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 대구시장 선거 출마를 선언하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거에서 대구시장 출마를 선언한 김부겸 전 국무총리가 31일 홍준표 전 대구시장에 면담을 신청하겠다고 밝혔다.

김 전 총리는 이날 MBC <뉴스외전> 인터뷰에서 홍 전 시장에 대해 “저희는 오래된 친분이 있다”며 “저도 후보가 됐으니 적절한 시기에 전임 시장으로서 그분이 하려고 했던 것, 부족했던 것 그리고 막힌 것 이런 것들의 경험을 들어야 하니 제가 한번 면담 신청을 하려고 한다”고 말했다.

김 전 총리는 “(홍 전 시장이 재임시절) 이렇게 이렇게 하고 싶었는데 막힌 이유가 있을 거 아니냐”며 “그런 이야기도 들어야 제가 그래도 시민들한테 좀 더 당당하게 이야기할 수 있을 것 같다”고 말했다.

김 전 총리는 전날 출마 선언에서 “대구가 국민의힘을 버려야 한다”고 말한 것을 두고는 “현재의 저런 모습의 보수는 버리셔야 국민을 사랑하고 국민이 믿을 만한 그런 보수 정치가 다시 솟아날 것”이라고 말했다.

김 전 총리는 대구시장 여론조사에서 높은 지지율이 나오고 있는 것과 관련해 “과거에는 마른 땅에서 밭을 맨다고 할 만큼 약간 답답한 상황이라면 그때보다는 분명히 해볼 만한 상황인 건 맞는 것 같다”면서도 “많은 분이 저한테 충고하시는 건 지금 여론조사 돌리면 국민의힘 지지자들은 거의 답변을 안 하신다고 한다. 그래서 오는 착시(라고 한다)”고 말했다.

김 전 총리는 “물론 이번에 변하지 않으면 안 된다, 대구가 정말로 대전환을 할 수 있는 좋은 찬스라고 하시는 분들도 많이 느신 것 같다”며 “전통적인 현재 민주당 지지층들 선택까지 합치면 양쪽이 경쟁해볼 만한 그런 상황은 된 것 같다”고 말했다.

보수 후보 단일화에 따른 보수 민심 결집 가능성에 대해서는 “그 무렵에 민심의 방향을 틀 수 있는 어떤 계기가 만들어질지 그건 모른다”며 “이 나이에 돼 정치하면서 구도 보고 이러면 유리하고, 저러면 불리하고 그럴 나이는 아니지 않느냐. 지금 어차피”라고 말했다.

대구·경북 행정통합에 대해서도 “해야 한다”며 “빠르면 빠를수록 좋다고 본다. 이 정권이 약속한 4년 내에 뭔가 얻어내야 한다”고 말했다.

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